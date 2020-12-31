تدشين الموقع الدولي للجنرال سليماني

وجاء إنطلاق الموقع الالكتروني مع نشر أكثر من 9 آلاف عنوان من المقالات والصورة ومقاطع الفيديو وغيرها، ويشمل الموقع على عدة لغات منها الفارسية والعربية والإنجليزية والإسابنية والصينية والفرنسية والأردية وغيرها.ويهدف الموقع الالكتروني إلى التعريف بالجنرال قاسم سليماني ومفهوم المقاومة الذي رسمته هذه الشخصية الكبيرة في العالم، والأرث الكبير الذي خلفه هذا القائد الكبير لمحور المقاومة والأحرار في العالم.ويعد موقع الجنرال سليماني مرجعاً مفيداً للكتاب والباحثين والفنانين لاكتشاف الأفكار من خلال جمع معلومات فعالة عن هذا الشهيد.وذكر الموقع في نسخته الحالية إنه "قريباً، ستتم إضافة أقسام من المسرحيات وأفلام الإنتاج وغيرها إلى هذا الموقع".ويمكن للمهتمين متابعة موقع الجنرال سليماني على الرابط التالي:كما يدعو القائمون على موقع "الجنرال سليماني" الكتاب والباحثين والفنانين والمتحمسين لهذا الجندي في جميع أنحاء العالم تقديم أعمالهم بلغات مختلفة عبر البريد الإلكتروني i nfo@generalsoleimani.com للنشر على موقع الجنرال سليماني.