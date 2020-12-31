سياسي عراقي: الشهيد المهندس كان مؤسسة وغيابه أحداث فراغاً

خاص (إسلام تايمز) - قال السياسي العراقي والقيادي في الحشد الشعبي يزن الجبوري بمحافظة صلاح الدين، يزن الجبوري، إن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد القائد أبو مهدي المهندس، كان يضبط الإيقاع السياسي في العراق، مبيناً إن "الشهيد المهندس كان بمثابة مؤسسة وغيابه أحدث فراغاً هائلاً".