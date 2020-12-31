سياسي عراقي: الشهيد المهندس كان مؤسسة وغيابه أحداث فراغاً

وأضاف الجبوري في تصريحات متلفزة نقلها موقع "إسلام تايمز
"، " المهندس انتصر للشيعة وأسس الحشد وحافظ على النظام السياسي، ولو كان المهندس سنيا لنصبنا له تماثيل في العراق".
واعتبر الجبوري إن "الضربة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت السفارة الأمريكية لو تقدمت دقائق لأسقطت عشرات القتلى"، مشيراً إلى وجود جهات لم يسمها تسعى إلى "تفجير الوضع" في العراق.
وتابع إن "الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يريد إشعال الشرق الأوسط قبل استلام جو بايدن السلطة"، منوهاً أن "الشهيد أبو مهدي المهندس كان عبارة عن مؤسسة وغيابه أحدث فراغاً هائلاً".
وتحدثت عن علاقته مع الشهيد المهندس، وقال إن "أول اجتماع لي مع المهندس استمر 4 ساعات، والمهندس أعطى كلمة قبل استشهاده بإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد، وكان يعمل عشرات الساعات لتكييف الحشد قانونياً ورسمياً".
وتابع القائد بالحشد الشعبي من أبناء السنة إن "المهندس عمل لصالح الإسلام ومسيرته لم تشهد انحيازاً لطائفة، وكان متسامح ولم يكن انتقامياً، وكانت هناك أطراف سياسية شيعية فاعلة كانت تعطي معلومات عن المهندس للأميركيين".
وأكد يزن الجبوري "استشهاد القائد أبو مهدي المهندس كان الصدمة الأكبر في حياتي".