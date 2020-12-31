روحاني: اغتيال سليماني والمهندس جريمة لا تغتفر

وقال روحاني خلال افتتاح مشاريع اقتصادية عبر الدائرة التلفزونية اليوم الخميس إن "طريق ومدرسة قاسم سليماني يتواصلان بعد اغتياله والعدو سيتضرر من عملية الاغتيال المتوحشة".



ووصف روحاني اغتيال قاسم سليماني بأنه كان "أحد أكبر جرائم ترامب التي لا تغتفر".



وقال: "صدام حسين رحل بعد فرضه حربا لثماني سنوات ضد إيران وترامب سيرحل بعد فرضه حربا اقتصادية لثلاث سنوات على بلدنا".



وحسب الرئيس الإيراني، فإن "ترامب سيرحل بعد ثلاثة أسابيع من الإدارة الأمريكية والحياة السياسية ولن يبقى له ماء وجه في التاريخ".



وأضاف روحاني أن الشعب الإيراني وشعوب المنطقة باتت أكثر مقاومة وصمودا على طريق الاستقلال، وأنها "ستقطع أرجل أمريكا المعتدية من المنطقة".



وشدد على أن "مقاومة الولايات المتحدة بحاجة إلى الوحدة الوطنية"، مضيفا أن "من يقاوم أمريكا عليه ألا يضعف الحكومة ويقف إلى جانبنا في حربها الاقتصادية ضدنا".



بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف ان نضال الشهيد سليماني كان لتسهيل وتمهيد الطريق لتحرير فلسطين والقدس الشريف.



وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، التقى موقع “العهد” الاخباري المتحدث الرسمي باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف الذي أكد على “الكلمة التي قالها إسماعيل هنية في مراسم تشييع الحاج قاسم ورفاقه، والتي كررها ثلاث مرات وهي أن الشهيد سليماني شهيد القدس، وهذه حقيقة، فنضال الشهيد سليماني كان لتسهيل وتمهيد الطريق لتحرير فلسطين والقدس الشريف”.



وبحسب العميد رمضان فإن “العدو الأول للأمة الاسلامية هو الكيان الصهيوني وداعموه الأمريكيون المجرمون، وهدفنا أن تتمكن الأمة الاسلامية من خلال الوحدة والثقة بالذات ومساعدة جبهة المقاومة من طرد الصهاينة من أرض فلسطين وتحرير القدس الشريف”.



وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني : “كونوا على ثقة أن قضية الشعب الفلسطيني ستنتصر، لأنها قضية والنصر سيكون مع جبهة الحق بشرط أن نستمر بشكل جاد وقاطع على نهج الشهيد سليماني والشهيد المهندس، وذلك في ظل تدبير قائد الثورة الاسلامية وكذلك قائد الجبهة العربية للمقاومة السيد حسن نصر الله”.





