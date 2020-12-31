قاض عراقي: اغتيال المهندس وسليماني جريمة فريدة

خاص (إسلام تايمز) - وصف رئيس مركز العراق للقانون الدولي الجنائي، القاضي الدكتور محمود الحسن، اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، من قبل الولايات المتحدة، بأنها "جريمة فريدة من نوعها".