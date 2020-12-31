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الخميس 31 كانون الأول 2020 ساعة 13:35

قاض عراقي: اغتيال المهندس وسليماني جريمة فريدة

قاض عراقي: اغتيال المهندس وسليماني جريمة فريدة
ونقل موقع "إسلام تايمز"، عن محمود الحسن قوله خلال مقابلة صحافية، إن "جريمة اغتيال القادة الشهداء تعد من الجرائم الفريدة من نوعها"، مبيناً إن "الذي يختص من الناحية القانونية للتحقيق بجريمة المطار هو القانون العراقي ".

وشدد على أن "جريمة المطار لها الكثير من الجذور وتحتاج الى وقت كبير لجمع الأدلة"، مشيراً إلى أن "على الجهات المختصة بالتحقيق في جريمة المطار أن تصل إلى الأدلة والمتورطين ".

وطالب القاضي العراقي البارز بضرورة أن تعمل الجهات المختصة بهدف التوصل إلى الجهات التي أعطت المعلومات في عملية اغتيال القائدين الشهيد المهندس وسليماني.
وتابع محمود الحسن إن "المتهم الرئيسي بهذه الجريمة هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن يجب التوصل إلى الجهات التي ساعدت على عملية الاغتيال".

مع اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، يتجه مجلس القضاء الأعلى في العراق إلى إصدار قرارات بحق المتهمين والمتورطين في الحادثة بما فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أصدر الأمر بتنفيذ العملية.

لكن خبراء في القانون يرون أن هذه القرارات قد تصطدم بعوائق قانونية تمنع القضاء العراقي من محاسبة المتورطين، فيما يشير آخرون إلى أن العراق قد يلجأ إلى المحاكم الدولية لمساءلة القيادات العسكرية والسياسية المسؤولة عن الاغتيال.

 
رقم : 907215
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