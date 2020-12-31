ظريف: ترامب يختلق ذريعة لشن حرب على إيران

وتأتي تصريحات ظريف، اليوم، الخميس، قبيل الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير، أمرَ ترامب بتنفيذها، وكادت العملية تتسبب بمواجهة مباشرة مفتوحة بين البلدين.



ونشرت الولايات المتحدة حاملة الطائرات "نيميتس" أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في الخليج، كما حلّقت قاذفتان أميركيتان من طراز بي-52 في أجواء المنطقة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر في استعراض قوة موجّه خصوصا ضد إيران.



وجاء في تغريدة ظريف "بدلا من مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ينفق دونالد ترامب المليارات لإطلاق قاذفات بي-52 ونشر أسطول في منطقتنا"، وتابع أنّ "معلومات عراقية أفادت بوجود مؤامرة لاختلاق ذريعة بغية (شن) حرب".



وتابع ظريف أن "إيران لا تريد الحرب لكنّها ستردّ بشكل صريح ومباشر دفاعا عن شعبها، وأمنها ومصالحها الحيوية".