الجنرال قاآني: اغتيال سليماني فتح الطريق لكل الأحرار للانتقام

وقال الجنرال قاآني في احتفال الذكرى السنوية لاغتيال قادة النصر بجامعة طهران بحضور شعبي كبير، وهو يخاطب ترامب: انتم فتحتم طريقا لكل الأحرار للانتقام من فعلتكم الشنيعة، مضيفاً إن "اغتيال سليماني فتح الباب أمام ابناء الأمة للانتقام الذي قد يتم على أيدي أشخاص من داخل أمريكا".



وأضاف "أبناء المقاومة لا زالوا يتقدمون وهذا هو طريق الشهيد سليماني، وقد سعت أمريكا إلى اغتيال سليماني والمهندس خلال 30 عاماً"، مشيراً إلى أن "ما زال الدرب الذي رسمه الشهيد سليماني موجودا وترونه في فلسطين ولبنان".



وتابع الجنرال قاآني: كل ما قيل عن مكانة الشهداء هو قليل في حقهم وقطرة في بحر ما قدموه، والقائد السيد علي الخامنئي وصف الشهيد سليماني في آخر لقاء معه أنه حطم هيبة الاستكبار العالمي".



وبين قائد فيلق القدس الإيراني إن "الشهيد سليماني تميز بمنطق قوي وسليم في كل ميدان دخله واستبدل اي تهديد بفرصة يستثمرها، وأنتم تشاهدون ان غالبية الاراضي في سوريا محررة ومجاهدو العراق يتحركون في هذه الايام بشكل لا مثيل له".

