الخزعلي: أشعر بالندم لتأخر الرد على اغتيال سليماني والمهندس

وأضاف الخزعلي في مقابلة مساء الخميس عبر قناة "العهد" التابعة لعصائب أهل الحق، "شعرت بالندم للتأخر في الرد على اغتيال القادة الشهداء".



وأضاف، “كان يفترض أن يكون الرد العراقي على اغتيال القادة الشهداء أقوى من الرد الإيراني”، مردفاً “يحز في قلبي كعراقي عدم الرد على اغتيال الشهيد القائد أبو مهدي المهندس”.



وقال الخزعلي، “على أمريكا أن لا تتوهم بأن رد المقاومة على أي اعتداء سيكون غير متكافئ”، منوهاً إلى أن “أي قاعدة عسكرية اجنبية في العراق هي مخالفة للقانون والدستور خاصة بعد تصويت البرلمان على خروج القوات الأجنبية”.



ووجه الخزعلي اتهاما لحكومة الكاظمي قائلاً، إن “الحكومة مارست ضغوطا على القضاء العراقي لعدم اصدار أي احكام حول اغتيال القادة الشهداء”، مطالباً القضاء بإصدار قراره قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضاف أن “الرئيس الأميركي لايحترم السيادة العراقية”، مشيراً إلى أن ترامب "بدأ ولايته بمنع دخول العراقيين، وختمها بإطلاق سراح مجرمي بلاك ووتر".