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الجمعة 1 كانون الثاني 2021 ساعة 13:12

هاشم صفي الدين: دماء سليماني ما تزال تغلي في شرايين محور المقاومة

هاشم صفي الدين: دماء سليماني ما تزال تغلي في شرايين محور المقاومة
وأشار صفي الدين في كلمة له خلال الاحتفال الذي احتضنته جامعة طهران بمناسبة مرور عام على اغتيال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، إن "ترامب تخيل أنه باغتيال الشهيد سليماني فإن محور المقاومة سيتفكك"، مبيناً إن "المقاومة التي غذاها الشهيد سليماني بسهره وأعطاها من روحه ودمائه ستبقى في كل الساحات والميادين".

وشدد القائد في حزب الله اللبناني على أن "راية الشهيد قاسم سليماني ستبقى خفاقة عالية وسيرفعها المقاومون فوق قبة الأقصى الشريف"، منوهاً إلى أن "الشهيد سليماني هو الفاتح الحقيقي وقائد الجهاد قبل استشهاده وبعده".

وتابع السيد هاشم صفي الدين إن "العدو هجم على منطقتنا لاستغلالها لكن الفارق صنعته المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن".
 
رقم : 907364
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