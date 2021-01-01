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الجمعة 1 كانون الثاني 2021 ساعة 13:20

 زياد النخالة: سليماني مجاهد أممي وشهيد القدس

 زياد النخالة: سليماني مجاهد أممي وشهيد القدس
وأشار زياد النخالة إلى أن "دم الشهداء هو شريان الحياة لشجرة المقاومة والجهاد والحرية"، منوهاً أن "️الشهيد سليماني اغتيل لأنه كان عقبة أمام اميركا و"إسرائيل" في سعيهما لإعادة تشكيل المنطقة".

وأكد "الشهيد سليماني كان حاضراً في كل جبهات القتال وفي جبهة فلسطين على نحو خاص، و️الصواريخ التي أصابت عاصمة الكيان الصهيوني كان الشهيد سليماني هو من أشرف على وصولها للمقاومة".

وتابع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إن "️الشهيد سليماني كان يقف دائماً على خط النار ويوم استشهاده كان الفلسطيني الأول والإسلامي الأول"، مبيناً إن "الشهيد سليماني كان يحمل همّ فلسطين على نحو دائم".

واقيمت صباح اليوم في طهران بحضور عدد من الشخصيات السياسية والجهادية من مختلف بلدان العالم مراسم مرور الذكرى السنوية على اغتيال الولايات المتحدة للقائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني في عام 2020.
 
رقم : 907366
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