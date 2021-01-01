رئيسي: قتلة سليماني ليسوا آمنين على الأرض

وقال إبراهيم رئيسي، الذي كان يتحدث في حدث في طهران لإحياء ذكرى سليماني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر بالضرب، لم يكن "محصنًا من العدالة".



وأضاف رئيسي أمام الحشد في جامعة طهران "سيشهدون انتقاماً قاسياً، ما حدث حتى الآن لم يكن سوى لمحات منه"، مبيناً "لا تفترض أن شخصا ما، كرئيس لأمريكا، ظهر كقاتل أو أمر بارتكاب جريمة قتل، قد يكون في مأمن من العدالة. أبدا".



وتابع المسؤول الإيراني "من كان له دور في هذا الاغتيال والجريمة لن يكون بمأمن على الأرض".



وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال إسماعيل قاآني، قد قال في الاحتفال إنه "من الممكن حتى أن يكون هناك أشخاص داخل منزلك (الولايات المتحدة) سيردون على جريمتك".