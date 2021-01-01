وفاة آية الله مصباح يزدي

ونقلت الصحافة الإيرانية عن مكتب اللة الشيخ مصباح يزدي، إن "الأخير توفي بعد أيام من دخوله أحد مستشفيات العاصمة طهران نتيجة تدهور صحته".



ويعد آية الله الشيخ تقي مصباح يزدي من الفلاسفة المعاصرين، وقد أسس مؤسسة الإمام الخميني (رحمة الله تعالى عليه) للتعليم والبحث العلمي، وكان أحد أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران وأحد أبرز علماء الدين الإيرانيين من تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد حسين الطباطبائي وهو أشهر فيلسوف إسلامي شيعي في الوقت الراهن.



وقد قال في حقه مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله العظمى الراحل الإمام الخميني (قد‏‎س الله نفسه الزكية)على لسان آية الله مسعودي الخميني: "الشيخ مصباح ذوالشهادتين."



فيما قال في حقه قائد الثورة الاسلامية آيةلله السيدعلي الخامنئي (دام ظله) "اني أعرف سماحة الشيخ مصباح منذ اربعين سنة تقريباً و اوده باعتباره فقيهاً، فيلسوفاً، متفكراً و صاحب نظر في المسائل الاسلامية".



وأضاف السيد الخامنئي "الجيل الحاضر ان لم يوفقه الله سبحانه و تعالى للاستفادة من شخصيات كبيرة أمثال العلامة الطباطبائي و الشهيد مطهري فقد ملىء الفراغ في هذا العصر - برعاية الله - من قبل شخصية عزيزة و جليلة (آية الله مصباح اليزدي)، اشكر الله سبحانه و تعالى و احمده على ان جيل الشباب فى جميع انحاء البلاد (الجمهورية الاسلامية الايرانية) يكنّون لآية الله مصباح حباً شديداً و تقديراً كبيراً".



وانتخب عام 1990 نائباً عن محافظة خوزستان في مجلس خبراء القيادة، كما انتخب فيما بعد نائباً عن أهالي طهران في المجلس ذاته، وجرى انتخابه العام الماضي كعضو بمجلس خبراء القيادة عن محافظة خراسان رضوي.