وأكد النائب فياض في المناسبة أن أبي مهدي المهندس واحد من القادة الذين أمضوا عمرهم وجهادهم ومسيرتهم في سبيل حرية واستقلال وكرامة شعوب المنطقة ومجتمعاتها.



وقال الفياض كان لدور الشهيد القائد المهندس أثراً حاسماً على تعزيز عمق وتصليب البعد العربي والحاضنة العربية لمشروع المقاومة، وهذا الأمر ترك آثاره المباشرة على قدرة المقاومة في أن تؤدي أهدافها على مستوى المنطقة.



بدوره، أكد رئيس إتحاد بلديات جبل عامل أن قرى جبل عامل تزداد شرفاً بتسمية هذا الطريق على إسم شهيد محور المقاومة الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس، حيث أن أهمية هذا الطريق تكمن في أنه يربط محافظتي الجنوب والنبطية بفلسطين المحتلة عبر ديرسريان والطيبة والقصير وعلمان الشومرية.