السيد الخامنئي: استشهاد سليماني ليس حدثاً ينساه التاريخ

وقال السيد الخامنئي في تدوينة نشرها مكتبه في إنستغرام، مع حلول الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر: "استشهاد سليماني حدث تاريخ، ليس مجرد حادث عادي ينساه التاريخ. لقد سجله التاريخ نقطة مضيئة حيث أصبح الشهيد سليماني بطل الشعب الإيراني وبطل الأمة الإسلامية، وهذه نقطة أساسية".



وأضاف: "الإيرانيون يفخرون بأنفسهم وبأن رجلا من بينهم نهض من قرية نائية وسعى وجاهد وبنى نفسه، وتحول إلى شخصية مضيئة وبطل للأمة الإسلامية".



وكان السيد علي الخامنئي قد اعتبر أن "إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون الصفعة الأقوى للرد على اغتيال قاسم سليماني"، مشدداً على أن "الانتقام لقاسم سليماني حتمي، وفي أي زمان ممكن"، مؤكدا أنه "سيتم الانتقام ممن أمر، ونفذ اغتياله".