اللواء صفوي : القوات الأميركية في المنطقة ضعيفة وتحت إشرافنا





وقال صفوي في تصريحات للتلفزيون الايراني الرسمي مساء الجمعة: "نأمل ألا يحدث شيء سيء حتى رحيل حكومة ترامب الخبيثة، رغم أن انتقامنا للشهيد سليماني سيبقى قائما وقويا على المدى الطويل"، مؤكدا أن بلاده لن تكون بادئة للحرب في أي وقت، "لكننا لدينا استعدادنا العسكري الكامل".



وأضاف: "إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من أننا سنتحرك في ذكرى اغتيال قاسم سليماني وهي في حالة دفاع"، موضحا أن "القوات المسلحة الإيرانية ترصد جميع التحركات الأميركية في المنطقة، من البحر المتوسط إلى بحر عمان إلى البحر الأحمر إلى المحيط الهندي وحتى في الدول المجاورة وهي جاهزة للرد في أي وقت".



وتابع كبير المستشارين العسكريين لقائد الثورة الاسلامية : "لا يجب أن نعتبر أن القوات الأميركية ضعيفة وغير قادرة لكن القوات الأميركية في المنطقة ضعيفة وهي تحت إشرافنا".



وفي وقت سابق، الجمعة، قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إن أميركا زادت من تحركاتها في الخليج الفارسي وبحر عمان خلال الأيام القليلة الماضية، وإنها تقوم بعمليات عسكرية استفزازية.



وأكدت لبعثة في رسالتها أن :"التحركات الأميركية في الخليج الفارسي وبحر عمان ازدادت في الأيام الأخيرة، وأن واشنطن أرسلت معدات عسكرية ومتطورة وتقوم بأعمال عسكرية استفزازية في الخليج الفارسي".



وأضافت البعثة الإيرانية في رسالتها الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي، إن استفزازات الولايات المتحدة عبر إرسال قاذفات استراتيجية إلى المنطقة، قد تؤدي إلى تصعيد خطير.