الرئيس روحاني يدعو للمزيد من الالتزام بالبروتوكولات الصحية

اسلام تايمز (ايران) - اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بان ايران حققت نجاحا جيدا في مكافحة فيروس كورونا، داعيا في الوقت ذاته للمزيد من الالتزام بالبروتوكولات الصحية في الفترة المقبلة.