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السبت 2 كانون الثاني 2021 ساعة 11:51

جون بولتون: ترمب يسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري

جون بولتون: ترمب يسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري
وقال بولتون: ترامب يوقد بنفسه نار جنازته السياسية من خلال مهاجمته للجمهوريين الذين تجرؤوا على عدم تقبيل خاتمه.

من جهة أخرى، وفي خطوة غير مسبوقة صوت الكونغرس الأميركي الجمعة بغالبية كبيرة، لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع.

وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأكثر من ثلثي أعضائه الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار رغم "اعتراضات الرئيس".

وكان مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية قام بالخطوة نفسها الاثنين.

وقانون تفويض الدفاع الوطني الذي استخدم ضده ترامب حق الفيتو، هو مشروع قانون رئيسي يتعلق بالأمن القومي الأميركي، ويحدد نفقات وميزانية وزارة الدفاع بقيمة تبلغ 740 مليار دولار.

ولم يسبق لأي رئيس أميركي عرقلة قانون تفويض الدفاع الوطني، ولم ينجح الكونغرس أيضا في تجاوز "فيتو" من ترامب قبل اليوم.

ويمرر قانون إقرار الدفاع الوطني، الذي يحدد السياسة لوزارة الدفاع الأميركية، كل عام منذ ستينيات القرن الماضي.

ووافق الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) على مشروع القانون هذا العام بأغلبية كبيرة. ومع ذلك، استخدم ترامب "الفيتو" ضد مشروع القانون قبل أسبوعين بسبب خطة لإعادة تسمية قواعد عسكرية سميت على اسم قادة الكونفدرالية، وهو تحالف الولايات الجنوبية المؤيدة للعبودية خلال الحرب الأهلية في القرن الـ19.

كما طالب بأن يجرّد مشروع القانون شركات التواصل الاجتماعي من بعض تدابير الحماية من المسؤولية، واعترض على اللغة التي من شأنها إبطاء خططه لتقليص عدد القوات الأميركية في أماكن مثل أفغانستان وألمانيا.

 
مصدر : وكالات
رقم : 907528
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