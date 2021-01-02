ودعا القيادي الحوثي تحالف العدوان السعودي ، إلى تغليب السلام من خلال ايقاف عملياته العسكرية ورفع القيود التي يفرضها على المنافذ، ملمحاً إلى تصعيد عسكري موجع.



وقال محمد الحوثي ، عبر حسابه على "تويتر": "اليمن يلد بفضل الله من جديد بقدرات في مجالات متعددة".



وتابع الحوثي بقوله "ننصح قبل الدخول في مرحلة الوجع الكبير (في إشارة إلى مهاجمة أهداف حساسة في السعودية) الذي تحدث عنه قائد الثورة (عبد الملك الحوثي) بتغليب السلام من بوابة فك الحصار وإيقاف العدوان عملياً".



واستمر الحوثي "إيقاف العدوان عملياً بعيداً عن السلام الشكلي للاستهلاك الإعلامي، أو تحسين صورة دول العدوان".



واعتبر الحوثي "لو كان سيجدي غير هذا الخيار لتم نجاحه"، في إشارة إلى فشل الحل العسكري في اليمن.