بريطانيا تدق ناقوس الخطر في جميع مستشفياتها

وبعد يوم من نشر المملكة المتحدة رقماً قياسياً يبلغ 55892 إصابة جديدة و964 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفايروس كورونا، تتزايد المخاوف بشأن أثر ذلك على هيئة الخدمات الصحية الوطنية المنهكة.



وقال مدير كلية التمريض الملكية مايك آدامز، إن بريطانيا كانت في «عين العاصفة». من جهته، توقع كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فوتشي، أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية من خلال اللقاحات تكفي لعودة «بعض مظاهر الحياة الطبيعية» بحلول خريف 2021.



فيما توقعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في كلمة لها، بمناسبة حلول العام الجديد، أن تمتد أزمة كورونا «التاريخية» في ألمانيا إلى عام 2021، على الرغم من بارقة الأمل التي يمثلها اللقاح.