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السبت 2 كانون الثاني 2021 ساعة 15:07

48 شهيدا فلسطينيا خلال 2020

48 شهيدا فلسطينيا خلال 2020
وقال محمد صبيحات، الأمين العام لتجمع أسر الشهداء، إن الشهداء كانوا من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، إضافة إلى شهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أن 36 شهيدًا من محافظات الضفة، و12 من محافظات قطاع غزة، وغالبيتهم كانوا من الذكور (36).

وأشار إلى أن أصغر الشهداء سنًا هو الشهيد علي أيمن أبو عليا (13 عامًا)، واستشهد في شهر ديسمبر الماضي في قرية المغير شرق رام الله، وأكبر الشهداء سنًا هو الشهيد سعدي محمود خليل الغرابلي (75 عامًا) من حي الشجاعية في غزة، والذي استشهد في السجن نتيجة الإهمال الطبي بعد اعتقال دام 26 سنة في سجون الاحتلال.

وبين صبيحات أن عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عامًا) بلغ 8 شهداء، وأن عدد الشهداء المتزوجين (13 من الذكور) وشهيدة متزوجة واحدة.

وأضاف أن متوسط أعمار الشهداء هو 28 عامًا، وأن عدد شهداء الحركة الأسيرة 6 شهداء. وارتقى اثنين من الشهداء في سوريا نتيجة لقصف الطيران الإسرائيلي.

وبلغ عدد الشهداء الذين استهدفتهم قوات الاحتلال إما بقصف جوي، أو بالمدافع 3 شهداء.

وارتقى الشهيد إياد الحلاق من واد الجوز في القدس، علمًا أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي 13 جثمانًا، ليرتفع عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 73 جثمانً، إضافة إلى 254 جثمانًا محتجزة منذ العام 1968 في ما يُسمّى "مقابر الأرقام"، ليبلغ العدد الإجمالي لجثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي 327 جثمانًا.
مصدر : وكالات
رقم : 907572
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