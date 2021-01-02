وأشارت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم، إلى أهمية المشاركة الكبيرة في المسيرة للتأكيد على المضي على درب الشهداء العظماء حتى تحقيق النصر على قوى العدوان والاستكبار العالمي.