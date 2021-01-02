أحدث العناوين :
ثلاثة قتلى بتفجير انتحاري في الصومال
كازاخستان تلغي عقوبة الإعدام
اليمن: دعوات للحضور في مسيرة "الوفاء لدماء الشهداء" في صعدة
تسجیل101 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران
48 شهيدا فلسطينيا خلال 2020
إصابة مدنيين اثنين باعتداء المجموعات الإرهابية على ريف حماة
بريطانيا تدق ناقوس الخطر في جميع مستشفياتها
قائد الحرس الثوري الإيراني من جزيرة أبو موسى: جهوزيتنا عالية
إزاحة الستار عن الطابع التذكاري للشهيد سليماني+صورة
اختتام المؤتمر الأول لتحرير القدس بمحافظة ديالى
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
2 January 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
يوم القدس
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
شهيد القدس
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
السبت 2 كانون الثاني 2021 ساعة 15:11
اليمن: دعوات للحضور في مسيرة "الوفاء لدماء الشهداء" في صعدة
وأشارت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم، إلى أهمية المشاركة الكبيرة في المسيرة للتأكيد على المضي على درب الشهداء العظماء حتى تحقيق النصر على قوى العدوان والاستكبار العالمي.
مصدر :
وكالات
رقم :
907576
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
قائد الحرس الثوري الإيراني من جزيرة أبو موسى: جهوزيتنا عالية
الفريق قاسم سليماني.. شهيد القدس
بقلم محمد حميد - عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
2 كانون الثاني 2021
تحالف العدوان السعودي الإماراتي يكشف عن وجهه القبيح
2 كانون الثاني 2021
إنزال العقوبة بحق قتلة الشهيد سليماني قضية شرعية ويجب تطبيقها
2 كانون الثاني 2021
السيد الخامنئي: استشهاد سليماني ليس حدثاً ينساه التاريخ
2 كانون الثاني 2021
إطلاق اسم القائد "ابو مهدي المهندس" على طريق علمان
2 كانون الثاني 2021
قادة بالحشد الشعبي يزورون مرقد الشهيد سليماني
2 كانون الثاني 2021
إضاءة برج آزادي بطهران بمناسبة استشهاد سليماني والمهندس
2 كانون الثاني 2021
وفاة آية الله مصباح يزدي
1 كانون الثاني 2021
دماء الحاج سليماني تدفع الشباب للإنخراط في محور المقاومة
1 كانون الثاني 2021
رئيسي: قتلة سليماني ليسوا آمنين على الأرض
1 كانون الثاني 2021
مفتي سوريا: النصر آت بدماء الشهداء
1 كانون الثاني 2021
زياد النخالة: سليماني مجاهد أممي وشهيد القدس
1 كانون الثاني 2021
أحدث العناوين
ثلاثة قتلى بتفجير انتحاري في الصومال
كازاخستان تلغي عقوبة الإعدام
اليمن: دعوات للحضور في مسيرة "الوفاء لدماء الشهداء" في صعدة
تسجیل101 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران
48 شهيدا فلسطينيا خلال 2020
إصابة مدنيين اثنين باعتداء المجموعات الإرهابية على ريف حماة
بريطانيا تدق ناقوس الخطر في جميع مستشفياتها
قائد الحرس الثوري الإيراني من جزيرة أبو موسى: جهوزيتنا عالية
إزاحة الستار عن الطابع التذكاري للشهيد سليماني+صورة
اختتام المؤتمر الأول لتحرير القدس بمحافظة ديالى
الفريق قاسم سليماني.. شهيد القدس
ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر
تحالف العدوان السعودي الإماراتي يكشف عن وجهه القبيح
ذكرى استشهاد قادة النصر وانجاز قاسم سليماني العظيم
الشهيد سليماني لم يفرّق بين مسلم وغيره بالدفاع عن الشعوب
الحوثي يهدد تحالف العدوان السعودي بـ"مرحلة الوجع الكبير"
جون بولتون: ترمب يسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري
الرئيس روحاني يدعو للمزيد من الالتزام بالبروتوكولات الصحية
اللواء صفوي : القوات الأميركية في المنطقة ضعيفة وتحت إشرافنا
إيكونوميست: ابن سلمان هو من أضر بالأمن القومي السعودي
الأكثر قراءة
كتب إيهاب زكي: الجنرال الذي هزم العدو حياً ولاحقه ميتاً
الجامعة التكنولوجية ببغداد تقيم مهرجاناً للمهندس وسليماني
زيارة إفتراضية لمرقد القائد الشهيد سليماني
كتائب حزب الله العراق: أمريكا لن تغادر إلإ بالمقاومة
حركة شبابية بالعراق تتوعد بالانتقام من قتلة سليماني والمهندس
ندوات افتراضية حول مدرسة القائد سليماني
بالصور : تنظيم مسيرة منددة بإغتيال المهندس وسليماني وسط بغداد
زينب سليماني: والدي كان يبذل جهوداً مضاعفة في العراق وعلاقته مع الشهيد المهندس لا تُوصف
حسين مرتضى يحكي .. لحظة التقيت الشايب
بلدية طهران تسمي ساحة بأسم "الشهيد أبو مهدي المهندس"
الشيخ الخزعلي: شركة بريطانية متورطة باغتيال سليماني والمهندس
القضاء العراقي: تقدم بالتحقيق في اغتيال سليماني والمهندس
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": استهداف رتل أمريكي بمحافظة الديوانية
الشهيد سليماني في معركة آمرلي
دعوة لإحياء ليلة استشهاد سليماني والمهندس بموقع الجريمة
باحثة مسيحية لـ"إسلام تايمز": الحاج سليماني بطل قومي وامتاز بالتواضع
عبد المهدي: علمتُ باستشهاد سليماني من خاتمه
كتب عمر معربوني: الجنرال .. مهندس التحولات الكبرى
شاهد بالصور..العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة
ندوة إفتراضية "معالم مدرسة ونهج القائد الشهيد سليماني"
الأخبار الساخنة
كتب إيهاب زكي: الجنرال الذي هزم العدو حياً ولاحقه ميتاً
حسن لإسلام تايمز: الرد على اغتيال سليماني آتٍ لامحال، وسيكون مدوياً
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
تحالف العدوان اعتمد على قرصنة سفن النفط لإحداث أزمة كبيرة في البلاد
قائد عسكري ايراني: أميركا في مقدمة أعداء ايران
وزير النفط الايراني: اميركا تقتل يوميا 400 ايراني
تسجيل 11517 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 457 شخصا
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
بكين تستنكر فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين صينيين
تفاصيل ما دار بين الاسد وبوتين خلال لقائهما عبر الفيديوكونفرانس
اعتقال الشيخ الزكزاكي: وبصمات سعودية اسرائيلية!!
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الهندي: المشروع الصهيوني يقف مرتبكاً وعاجزاً أمام مواجهة المقاومة الفلسطينية
الأكثر بحثًا
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
مسؤول من اللاذقية: الوضع مأساوي.. وأياد خفية وراء الحرائق
اثيوبيا: نرفض اي تهديدات موجهة بشان سد النهضة
إخترنا لکم
الشهيد سليماني مشروعاً متكامل الأركان لتحرير القدس وليس فرداً يمكن تصفيته
قاسم سليماني جنرالٌ فلسطينيُ الهويةِ إيرانيُ الجنسيةِ
المقاومة العراقية (قاصم الجبارين) تستهدف رتلاً للإحتلال الأمريكي في بابل
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان