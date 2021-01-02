قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان العلامة آية الله مصباح يزدي

وكان جثمان العلامة الفقيد آية الله مصباح يزدي قد نقل الى منزل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد خامنئي حيث قرأ سماحته صلاة الميت عليه.



وبعد ان قرأ سماحة القائد صلاة الميت، تم نقل جثمان الفقيد الى مرقد "السيد عبدالعظيم الحسني" في مدينة ري جنوب العاصمة طهران لالقاء نظرة الوداع الاخيرة عليه من قبل المواطنين.



وكان قائد الثورة الاسلامية قد اعتبر في بيان التعزية الذي اصدره فقدان اية الله مصباح يزدي بانه خسارة للحوزة العلمية ومدرسة العلوم الإسلامية، واصفا اياه بانه مفكر بارز ومدير لائق، كان يمتلك بيانا في اظهار الحق وقدما ثابتا على الصراط المستقيم .



وفيما اشاد بدوره على صعيد وضع معالم الطريق من خلال انتاج الفكر الديني وتأليف الكتب، والدور الذي اضطلع به في أعداد الطلبة المتميزين قال : كما كان منقطع النظير في حضوره الفاعل في كل الميادين التي كان يشعر انها بحاجة الى حضوره، وكان الزهد والتقوى هما الصفتان الملازمتان له منذ شبابه إلى آخر عمره، فمنحه الله توفيق السلوك في طريق معارف التوحيد.