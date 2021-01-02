العبوات والمفخخات تعود للمشهد السوري وتحصد ارواح المدنيين

كما استشهد مواطن سوري وجرح 3 آخرين بمحيط قرية عين ديوار في ريف المالكية بالحسكة السورية جراء استهداف حرس الحدود التركي لهم.



فيما افادت مصادر سورية بانفجار سيارة مفخخة في سوق الخضرة بمدينة رأس العين التي تنتشر فيها القوات التركية وجماعاتها المسلحة وأنباء عن وقوع قتلى وجرحى.



وكان مدني استشهاد جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في بلدة معان بريف حماة الشمالي.



كما أصيب مدنيان بجروح جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية بلدة جورين في ريف حماة الشمالي الغربي.



وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة بأن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب اعتدت بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين بمنطقة الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.



وأشار المصدر إلى أن الاعتداء تسبب بجرح مدنيين اثنين أحدهما طفل ووقوع أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.