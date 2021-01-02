الشهيد سليماني حاضر في ضمائر السوريين واليمنيين

فإصرار أهل المدينة لم يأت من فراغ بل لأنهم يحفظون العهد ويكنون الوفاء لما قدمه الشهيد سليماني من جهود كبيرة أدت لتحرير مدينتهم من براثن تنظيم داعش الارهابي.



وبهذه المناسبة اقيم حفل تأبيني تحدث الحضور عن الجبهات التي مر عليها القائد سليماني محفزا المقاتلين على اجتثاث التنظيم التكفيري من المدينة والوصول إليها قبل قوات الاحتلال الأمريكي التي صنعت "داعش".



واستذكروا كذلك ذلك البيت في مدينة البوكمال الذي اتخذه سليماني مقرا لغرفة عمليات الحلفاء أثناء تحرير المدينة والذي ترك لأصحابه وعلى استحياء المؤمن رسالة اعتذار عن اضطراره لاستخدامه مذيلا رسالته النبيلة برقم هاتف يبدي فيه استعداده لتعويض أصحاب البيت كبدل شاغر جهادي فتح بيوت البوكمال كلها على نسائم الحرية.



وفي هذا الصدد أكد رئيس مركز الإمام المهدي(عج) في منطقة السيدة زينب عليها السلام وقائد تشكيل الملتقى الوطني السوري في محافظة الحسكة الشيخ محمود العداي أن الجنرال قاسم سليماني ارتقى شهيداً عزيزاً على درب الإمام الحسين عليه السلام مشيراً إلى أن هذا الاحتفال الكبير والمشاركة الواسعة فيه لكل ألوان الطيف السوري وكل وجهاء عشائر المنطقة الشرقية وخاصة في مدينة البوكمال التي حررها الجيش السوري رفقة الشهيد سليماني تدل على أن الصفعات لا تزال تتوالى على وجه الأمريكي والصهيوني "وأن نهج المقاومة هو الحقيقي والصادق في يقين الحضور وعموم أبناء سورية".



وفي العاصمة اليمنية صنعاء أقيمت اليوم السبت، فعالية كبرى إحياء لذكرى استشهاد المجاهدين الكبيرين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بحضور رسمي وشعبي.



وأكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين في كلمة له خلال الفعالية أن إحياء اليمن الذكرى السنوية الأولى لشهيدي الأمة الإسلامية الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس يدل على وحدة الموقف والمصير لأمتنا.



وقال مفتي الديار اليمنية: استطاع الشهيدان سليماني والمهندس أن يشحذا همم المجاهدين في العراق وبلاد الشام وفي فلسطين حتى أجهضوا المشروع الاستعماري.



وأضاف في الوقت الذي تنصلت فيه الأنظمة العربية عن نصرة فلسطين كان سليماني حاضرا لنصرة المجاهدين في أكناف القدس.



وشدد العلامة شمس الدين شرف الدين على أن إعلان الولاء للصهاينة من قبل بعض الأنظمة هو حالة ارتداد عن المنهج الرسالي.



وفي كلمة له قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور: إن سليماني وأبو مهدي المهندس قدما حياتهم في سبيل فلسطين والأقصى الشريف.



وأضاف بن حبتور الشعب اليمني وهو يستذكر قادته الشهداء في ذكراهم يتذكر رموز الجهاد من أبناء الأمة الإسلامية برمتها، مؤكدا أن اصطفافنا في وجه الهيمنة الاستعمارية ضرورة موضوعية للتحرير والاستقلال.



وشدد بن حبتور على أن المطبعون في المنطقة أظهروا موقفا وعلاقة مخفية مع الحركة الصهيونية ولن يكونوا حجر عثرة أمام استمرار النضال لتحرير فلسطين.



وقال: نفخر اليوم أن اليمن يمثل قيمة مقاومة حقيقة تحت قيادة السيد عبد الملك الحوثي قائد الثورة، مضيفا هناك مقاومة تبدأ بطهران وتمر ببغداد وتواصل مسيرتها إلى دمشق وبيروت وغزة وإلى صنعاء وهي مقاومة شركاء النضال وليست حالة من التبعية كما هو الحال مع الدويلات العربية.



وكان قد بعث قائد حركة أنصار الله السيد "عبد الملك بدرالدين الحوثي"، رسالة لعائلة اللواء الشهيد "قاسم سليماني"، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده.



وقال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في الرسالة إن: شهيد الأمة الإسلامية المجاهد الكبير الحاج قاسم سليماني حظي بتوفيق الله ليكون في عداد الرجال المؤمنين الذين عنوان موقفهم هو الصدق مع الله سبحانه.



وأضاف أن الحاج قاسم سليماني كان ثابتا في مرحلة "ومنهم من ينتظر" وكانت تجليات صدقه مع الله في تلك المرحلة عزما لا يلين ومثابرة في العمل بكل جد واهتمام كبير وتفان في سبيل الله تعالى.



وتابع قائلا: الحاج قاسم سليماني كان جندي الإسلام الحاضر باهتمامه المتميز وإسهامه الكبير في كل ساحات وميادين المواجهة.



وأكد السيد عبدالملك بدرالدين أن الشهيد سليماني سيظل خالدا في وجدان الأحرار في كل الأجيال الآتية وحاضرا في إنتاجه وآثاره وإسهاماته في كل الساحات.



وقال إن الشهيد سليماني كان جنديا من جنود الله الذين كانوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة والإخلاص والتفاني والتواضع.



واعتبر أن انزعاج الطغاة من سليماني شاهد على مدى تأثيره، قائلا: "شهد بمدى تأثير الشهيد سليماني الكبير مستوى انزعاج الطغاة المستكبرين منه وقد أكرمه الله بكرامة الجهاد كجندي لله حمل راية الإسلام بجدارة".