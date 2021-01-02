لواء بالحشد الشعبي يؤبن قادة النصر بحضور ممثل المرجعية

اسلام تايمز (العراق) - اقام اللواء 33 بالحشد الشعبي، السبت، مجلس عزاء كبير في منطقة حي الجهاد بالعاصمة بغداد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهادة قادة النصر بحضور السيد ياسين الموسوي ممثل المرجعية الدينية.