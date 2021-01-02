بعد خمس سنوات على رحيل النمر ... الثورة مستمرة

الذكرى الخامسة لشهادة الشيخ الشهيد النمر تعد تأصيلا للتاريخ والثقافة الشيعية في “الجزيرة العربيّة” والتي أكدها سماحته، وشدد على ضرورة إحياء المفاهيم التي أرساها سماحته وطالب بها خلال مسيرة حياته، وجهد من أجلها على امتداد سنوات مقاومته لنظام آل سعود والنهج الوهابي.



ولا شك أن إحياء ذكرى الشهادة من شأنها بلورة أهداف المعارضة السياسية والتشديد على العمل من أجل التمسك بالعزّة والكرامة اللتين تجسدان أساس الوعي السياسي للثقافة الإسلامية الشيعية، ومنها تجسيد حقوق جميع الأفراد والدفاع عنها.



كما أن الفعاليات تبرز دور سماحته في مقارعة الطغاة الذين أصروا على النيل من نهج سماحته لكنهم فشلوا مع استمرار نهجه ومسيرته بعد خمس سنوات على الشهادة.



هذا، ومع إحياء ذكرى الشهادة، تتبلور مظلومية الشهداء وما تعرضوا له على يد النظام السعودي القائم على سفك الدم وعمليات الانتقام والتمييز والطائفية والحرمان والتهميش وسياسة كم الأفواه، وكيف يمارس هذا النظام ممارسات انتقامية من المواطنين.



وقد أبرزت شهادة سماحة الشيخ النمر حجم المظلومية التي وقعت عليه، ولا شك أنه نموذجا واضحا وحيا لما يقع على المواطن وخاصة ما تتعرض له القطيف والأحساء من تمييز طائفي.



وتحيا فعاليات الذكرى السنوية الخامسة لسماحته، وسط انتظار الجثمان الطاهر، الذي لا يزال مغيبا ومقيدا ومعتقلا لدى السلطات السعودية، التي تمعن انتهاك حقوق الإنسان في حياته وعقب الشهادة، ولا شك أن الشهادة تؤكد انتصار صاحبها على جميع أوجه الظلم والطغيان والاستبداد والانتقام.



وفي سياق متصل فقد خرجت في قرى وبلدات بحرانية تظاهرات بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد آية الله نمر باقر النمر, والذكرى الرابعة لكسر الشهيد رضا الغسر لأسوار سجن جو ورفاقه.





وفي هذا السياق خرجت تظاهرة في عاصمة الثورة تحت شعار "قادمون يا سترة" تأكيدا على استمرار الحراك الثوري في العام الجديد.



هذا واستنفرت قوات الامن في سترة في محاولة منها لمنع التظاهرات إحياءا لذكرى الشهداء.



وفي هذا الصدد فقد أعلن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير المعتقلة زكية البربوري شخصية الثورة لعام الصبر والاستقامة 2020.



يذكر ان سلطات آل سعود أعدمت آية الله الشيخ نمر باقر النمر مطلع العام 2016 على خلفية انتقاده لنظام آل سعود.



فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان في الأول من يناير 2017، عن نجاح مجموعة يقودها الشهيد رضا الغسرة في كسر أسوار السجن والهروب منها قبل أن تصفيها السلطات البحرينية بعد مرور أكثر من شهر على الهروب.



واما المعتقلة زكية البربوري وهي سجينة الرأي الوحيدة المعتقلة حاليا في البحرين, فقد اعتقلت تعسفيًا بتاريخ 17 مايو 2018، وتعرضت للإخفاء القسري لعدة أسابيع قبل ان تخضع لمحاكمة جائرة أصدرت ضدها حكمًا جائرًا بالسجن لمدة خمس سنوات، وإسقاط الجنسية في اتهامات ذات خلفية سياسية.