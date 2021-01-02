علماء الدين يحيون ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس في بيروت

وفي كلمة باسم "علماء عكار"، تحدث المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي قائلا: "إن إحياء ذكرى استشهاد القائد الفذ ورفاقه الشهداء الذين أسسوا للمقاومة في منطقتنا، يحتم علينا أن نحفظ نهجهم بالوفاء والولاء للمرجع الأعلى لمحور المقاومة الإمام السيد علي الخامنئي، فالدماء التي استطاعت أن تجمع بين القوميات والطوائف على امتداد الجغرافيا العربية والإسلامية حريّ بها أن تؤسس لتحرير فلسطين".



وأضاف "من هنا نقول أنّه آن الأوان لإعادة هيكلة جديّة للفصائل والحركات الجهادية لتكون الغاية الأسمى هي الوحدة وكسر الهيمنة والإستكبار الصهيو-أميركي".



ولفت إلى "أننا بالوحدة الإسلامية وثقافة المقاومة لنا موعد مع النصر الأكبر بتحرير فلسطين إن شاء الله".