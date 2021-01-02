الهرمل تحيي ذكري الشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس

حمادة أكّد أنّ هذا الدم له خصوصية كبرى في النمو حتى يكون بدله وعوضه هو اجتثاث المشروع الأميركي في المنطقة، وأنّ الثّأر لدماء الشهيدين سليماني والمهندس آتٍ لا محالة، وسيكون بحجم هذه الأمة التي خرّجت أمثال هذين القائدين الكبيرين.



وأُلقيت بالمناسبة لطميات لعدد من الرواديد الحسينين. ورفعت على تلة مشرفة على مدينة الهرمل راية مهدوية كبيرة بالمناسبة.



كما رفعت في المدينة صور القائدين الشهيدين سليماني والمهندس.



إلى ذلك، نظم مستشفى البتول (ع) يومين صحيين مجانيين بالمناسبة وشملت معاينات العيادات وتغطية فرق جميع الجهات الضّامنة لمرضى الإستشفاء والعمليات بنسبة ١٠٠% وما بين 50 إلى 30 % للمُختبر والأشعّة والطوارئ.