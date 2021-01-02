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السبت 2 كانون الثاني 2021 ساعة 22:35

ابن سلمان يستولى على عقارات وزير سعودي سابق

ابن سلمان يستولى على عقارات وزير سعودي سابق
وقال موقع ” العهد الجديد” السعودي، اليوم السبت، أن بن سلمان يحاول تعويض خسائر المملكة بسبب سياساته الفاشلة عن طريق ابتزاز الأمراء ورجال الأعمال وسرقة أموالهم.

وأضاف الموقع، يستخدم بن سلمان، لأجل ذلك، مختلف الطرق والأساليب القمعية والأمنية ومصادرة عقارات وأموال والتقيد في الحركة والمنع من السفر.

وأوضح الموقع، أن ولي العهد السعودي استولى على عقارات الوزير السعودي السابق عبداللطيف آل الشيخ.

وفي تسوية جديدة، كشفت حيثياتها وتمت بين فريق ولي العهد والرئيس العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ.

وقال الحساب الشهير “العهد الجديد”: استطاع فريق ولي العهد إبرام تسوية مالية مع الوزير آل الشيخ.

وتقوم التسوية على الاستيلاء على جميع عقارات وأراضي الوزير السابق “ولم يبقوا له شيء”.

وأشار الموقع، إلى أن الوزير السعودي آل الشيخ يعيش حاليا صدمة نفسية صعبة.
مصدر : وكالات
رقم : 907670
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