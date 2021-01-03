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الأحد 3 كانون الثاني 2021 ساعة 08:24
مع حلول ذكرى اغتيال قادة النصر في بغداد

رئيس جماعة علماء العراق: عام مضى وجمرة الحزن مستعرة

رئيس جماعة علماء العراق: عام مضى وجمرة الحزن مستعرة
وعبر الشيخ الملا في هذه التغريدة عن حزنه الكبير لفقدان القائدين الشهيد المهندس وسليماني، قائلاً "عامٌ مضى وماتزال جمرةُ الحزن مستعرةً تحرقُ قلوبَنا لم تبرد حرارتُها ولن تُطفئَها دموعُ عُيوننا، نبكيهم كلما أشرقت الشمسُ وغربت، نبكيهم كلما تذكرنا آمرلي وكرمة الفلوجة وسنجار، نبكيهم كلما رأينا الشيب واللحية البيضاء، وكلما تذكرنا القدس وغزة والبيداء".



وشهد شارع المطار ببغداد حيث موقع الجريمة الأمريكية، الليلة الماضية حضور حشد كبير من مختلف المدن العراقية لإحياء ذكرى المناسبة وتجديد العهد والميثاق مع القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وقد حضر هذا التجمع الكبير بعض الشخصيات السياسية والدينية والعسكرية وشيوخ العشائر، ومن المقرر أن تنطلق صباح اليوم مظاهرة كبيرة في ساحة التحرير ببغداد رفضاً للوجود الأمريكي في العراق وتنديداً بالجريمة الأمريكية.

 
رقم : 907715
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