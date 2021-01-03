العبادي: حادثة المطار الدامية تجاوز على سيادة العراق

خاص (إسلام تايمز) - أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق، زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، الأحد، إن حادثة مطار بغداد الدامية التي استهدفت قادة النصر الشهيدين الحاج أبو مهدي المهندس والقائد الحاج قاسم سليماني بطائرة أمريكية مسيرة فجر الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020، تمثل تجاوزاً على سيادة العراق.