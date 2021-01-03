العبادي: حادثة المطار الدامية تجاوز على سيادة العراق

وكتب العبادي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في "تويتر" وتابعها موقع "إسلام تايمز
"، "تمر اليوم الذكرى الأولى لحادثة المطار الدامية التي استشهد جرائها قادة قاتلوا معنا لهزيمة داعش، وتم التجاوز على سيادة العراق وخرق أمنه".
وأضاف العبادي "إن التصعيد الذي حذرنا منه كاد ولازال أن يدخل العراق والمنطقة في صراع مدمر يمكن تجاوزه بالتزام الحكمة وحماية سيادة البلد ومصالحه والتزام أطر الدولة".
ويعيش العراق اليوم وبلدان مختلفة ذكرى مرور عام على اغتيال القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس فيما تشهد العاصمة بغداد اليوم مظاهرة كبيرة ضد الوجود الأمريكي في البلاد.