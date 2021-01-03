الأمين العام لكتائب حزب الله العراق: سنكون ألف سليماني والمهندس

وقال الحميداوي في بيان تلقى موقع "إسلام تايمز
" نسخة منه، إن "سلاحنا أكثر ضبطاً وتنظيماً من أرقى الجيوش وسيبقى بأيدينا إلى أن يشاء الله، ولن ندخل اليوم إلى السفارة الأميركية ولن نطيح بهذه الحكومة فما زال في الوقت متسع".
وأكد "سنحفظ عهدنا مع قادة النصر بالثبات على طريق العزة والإباء وسنكون ألف سليماني وألف أبو مهدي".
وتشهد ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد حالياً توفق حشود كبيرة بشكل منقطع النظير للمشاركة في تظاهرة مليونية ضد الوجود الأمريكي في العراق.
وأشار العديد من المتظاهرين في حديث عبر الهاتف لموقع "إسلام تايمز
"، إن هناك ازدحام غير مسبوق تشهدهُ مداخل العاصمة العراقية من جهة الطريق الدولي قاعدة كالسو الحلة الى سيطرة 57 بغداد، بظاهرة تحدث فقط عند الزيارات الدينية الكبرى مثل زيارة الأربعينية.