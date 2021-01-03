الأمين العام لكتائب حزب الله العراق: سنكون ألف سليماني والمهندس

خاص (إسلام تايمز) - قال الأمين العام لكتائب حزب الله العراق، أبو حسين الحميداوي، الأحد، إن حضورنا اليوم في الميدان رسالة تفويض أن عجلوا بالثأر للشهداء فدمنا ما زال يغلي، جاء ذلك في أول بيان رسالة بمناسبة مرور عام على استشهاد قادة النصر القائدين الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.