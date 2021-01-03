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شهيد القدس
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الأحد 3 كانون الثاني 2021 ساعة 12:34
السيد الخامنئي: المهندس وسليماني رفيقان للأبد
وكتب الموقع نقلاً عن السيد الخامنئي "رفيقان للأبد...لقد كان الشهيدان ابومهدي المهندس والحاج قاسم سليماني معاً في كلّ مكان، وكانا معاً لحظة استشهادهما. وعليه فإنّ روحيهما الزكيّتين مترافقتان أيضاً".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
907774
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