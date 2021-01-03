الملايين تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر

وأفاد مصدر من العراق ان مراسم الذكری الاولی لاستشهاد قادة النصر، تقام هذا العالم تحت عنوان الشهادة والسيادة، موضحاً ان الالاف من المواطنين العراقيين توافد نحو ساحة التحرير منذ الصباح الباكر.



ويستذكر المتوافدون تضحيات الشهداء القادة، مؤكدين علی المضي علی منهجهم ويبعثون برسالة قوية للمحتل الاميركي بأن الجريمة التي ارتكبتها بحق هؤلاء القادة، مدان وان الشعب العراقي يرفض هذه الجريمة وأنه ماض في طرد القوات المحتلة الاميركية من الاراضي العراقية، تنفيذاً لقرار البرلمان وارادة الشعب العراقي.



وفي هذا الصدد صرح رئيس كتلة الفتح النيابية العراقية هادي العامري، ان الدور الكبير للشهيدين اللواء قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس كان السبب في تحرر العراق من جماعة "داعش" الارهابية.



والقى هادي العامري كلمة بمراسم احياء ذكراهم الاولى قائلا ان لسليماني والمهندس دور كبير في تحرير العراق من الارهاب الداعشي ونبذ الطائفية.



واشار الى ان عيون سليماني والمهندس كانت تتطلع الى مد يد العون والمساعدة لكافة الشعوب العربية والاسلامية المستضعفة



واكد العامري ان قاسم سليماني قاتل وعبر الطائفية والعرقية والدينية وهذه صفات رجال الله وان دماء سليماني والمهندس ستبقى تروي شجرة الحرية.



وبدوره شدد رئيس كتلة الفتح النيابية على ضرورة جدولة الانسحاب الأميركي من العراق وعلى ضرورة الاستمرار في دعم محور المقاومة ورفض جميع مشاريع التطبيع.



وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، ان الحشد الشعبي سيحاسب كل من يتطاول على قاداته.



وتحيي عددا من الدول العربية الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما وعلى رأسهم العراق.



وقال فالح الفياض بكلمته من ميدان التحرير في العاصمة بغداد ان الحشد الشعبي سيبقى حريصا على القصاص من مرتكبي الجريمة وكل من اشترك فيها.



واكد رئيس الهيئة ان بالحشد الشعبي يحفظ العراق وسيحاسب كل من يتطاول على قادته ورموزه.



وشدد الفياض ان الوحدة هي سر القوة وان وحدة العراق وامة الحشد هو سر قوته وبان رسالة امة الحشد هو القصاص من المجرمين.



ومن جانبه قال الأمين العام لكتائب حزب الله العراق، أبو حسين الحميداوي، الأحد، إن حضورنا اليوم في الميدان رسالة تفويض أن عجلوا بالثأر للشهداء فدمنا ما زال يغلي، جاء ذلك في أول بيان رسالة بمناسبة مرور عام على استشهاد قادة النصر القائدين الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.



وقال الحميداوي في بيان إن "سلاحنا أكثر ضبطاً وتنظيماً من أرقى الجيوش وسيبقى بأيدينا إلى أن يشاء الله، ولن ندخل اليوم إلى السفارة الأميركية ولن نطيح بهذه الحكومة فما زال في الوقت متسع".



وأكد "سنحفظ عهدنا مع قادة النصر بالثبات على طريق العزة والإباء وسنكون ألف سليماني وألف أبو مهدي".



وتشهد ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد حالياً توفق حشود كبيرة بشكل منقطع النظير للمشاركة في تظاهرة مليونية ضد الوجود الأمريكي في العراق.



وإلى فلسطين المحتلة فقد كشف القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش ان المقاومة الفلسطينية أصبحت قادرة علی اقتحام الحدود وهذا بفضل الله ودعم الشهيد قاسم سليماني.



وقال خالد البطش في حديث صحفي " الحاج قاسم سليماني كان يتحدث مع قادة المقاومة عن برامج لاسناد المقاومة وليس فقط عن اعداد صواريخ وكان أحد هذه البرامج تطوير القدرة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية".



وأكد البطش:"بفضل هذه البرامج أصبحت المقاومة الفلسطينية قادرة علی تصنيع سلاحها بيدها".



وأوضح ان كل هذه القدرات، تعتبر احدی البرامج التي أشرف عليها قاسم سليماني وهي القدرات الدفاعية للمقاومة وان باقي البرامج تفوق الوقت لشرحها.



وبيّن ان البرنامج الذي أنشأه الحاج قاسم سليماني يشمل المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وأصبحت هناك منظومة قوة صاروخية متصاعدة متعددة جهزت من قبل المقاومة والفضل في ذلك يعود لما قدمته ايران ممثلة بالحاج قاسم سليماني.



وقال البطش:"المعركة اليوم في فلسطين ليست كما كانت في 2005 و2008 والمعركة اليوم في لبنان ليست كما كانت في 2006. العدو اليوم يدرك بأن المعارك القادمة معه هي أكثر عنفاً وأكثر قوة وأشد بأساً وأكثر توكلاً علی الله وقدرة علی اقتحام الحدود".



وأضاف قائلاً:"هذا هو المطلوب في المعارك القادمة ان شاء الله وهذا ما كنا نريد ان يتم ان شاء الله عما قريب وأن يكون شاهداً عليه الحاج قاسم سليماني".



وصرح القيادي في حركة الجهاد الاسلامي ان العدو الاسرائيلي هش وضعيف ولايحتمل هزيمة عسكرية لمرة واحدة وسيرحل وسينهار، لكن من اكتشف هذا الضعف؛ الحاج قاسم سليماني علی مستوی القادة في الامة العربية والاسلامية.



وتابع البطش ان الحاج قاسم بعد هذا الكشف، ذهب ليهندس ويؤسس محور المقاومة كما يسمع العالم اليوم عن تشكيل محور مقاومة يتجاوز الطائفية والعرقية واللغات والافكار والاديولوجيات".



ومن جهته قال المتحدث بإسم اللجان المقاومة الشعبية الفلسطينية أن المقاومة خسرت اخاً عزيزاً وقائداً كبيراً وهذه الخسارة لا تعوض بأي ثمن مشيراً الى وجود عقول وقادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين يسيرون على طريقة الشهيد قاسم سليماني.



وأضاف ابومجاهد في حديث صحفي :" الجمهورية الإسلامية بقيت على مدار سنوات الماضية ولازالت تدعم المقاومة الفلسطينية ولم ينقطع هذا الدعم ومن حل مكان القائد الكبير قاسم سليماني يسير على طريقه فيما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية، نحن نعتبر أن شهادة القائد الكبير قاسم سليماني مرتبطة بأن هذا الرجل كان يشكل هاجساً كبيراً لدى الإحتلال وكان يشكل خطراً وجودياً على وجود العدو الصهيوني لذلك تم اغتياله".



وتابع أبو مجاهد قائلاً:" نحن كفلسطينيون ممنونون جداً لهذا القائد لما قدم بشعبنا ولقضيتنا ولمقاومتنا وبما واصل على مدار السنوات الماضية من تطوير كافة القدرات العسكرية لتصل الى ما وصلت اليه اليوم في قطاع غزة لتكون قوة وقدرة المقاومة بهذه الكيفية وبهذه الصورة".



وأكد ابومجاهد على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة الفلسطينية وأضاف:" ايران فتحت الأبواب على مصارعيه للمقاتلين والمقاومين عبر طريق القائد الكبير الفريق قاسم سليماني، شهيد القدس وشهيد فلسطين مثل ما هو شهيد الجمهورية الإسلامية وما قدمه الشهيد قاسم سليماني للقضية الفلسطينية ولفلسطين وللمقاومة الفلسطينية يفوق اي تصور بشر من دعم اللامحدود وبدون شروط وبدون اي منة".



