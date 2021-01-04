معاناة 214 ألف لاجئ من ظروف إنسانية خاصة في الاردن

وبحسب إحصائية المفوضية حتى منتصف نوفمبر الماضي، فإن اللاجئين ممن يعانون ظروفا خاصة أو احتياجات يشكلون 28.5 % من مجموع اللاجئين في الأردن من مختلف الجنسيات، ويعاني نحو 75.4 ألف من اللاجئين أي بنسبة 10 % من مشاكل صحية خطيرة، 36.8 الف منهم وبنسبة 4.9 % لديهم احتياجات حماية قانونية وجسدية، 30.6 ألف وبنسبة 4.1 % ذوو إعاقة، 28.8 ألف وبنسبة 3.8 % أطفال معرضون للخطر، 18.1 ألف أسرة يرعاها إما الأب وحيدا أو الأم وحيدة، 14.6 ألف لاجئة معرضة للخطر، 7.2 ألف مسنون معرضون للخطر، و154 ألفا لديهم احتياجات خاصة مختلفة.



وأضافت: يوجد في الأردن 2515 طفلا منفصلون غير مصحوبين بذويهم.



وأشارت الإحصائية إلى أن كبار السن يشكلون نحو 4.8 % من اللاجئين المقيمين في الأردن بواقع 36072 لاجئا، أما الأطفال دون سن 18 فيشكلون 46.8 % من اللاجئين في الأردن بواقع 351557 طفلا.



وأضافت: من أصل نحو 752 ألف لاجئ في الأردن يشكل السوريون نحو 88.1% منهم بواقع 661.9 ألف، يليهم العراقيون 66.8 ألف وبنسبة 8.9 %، اليمنيون 2 % بواقع 14.6 ألف، السودانيون 6 آلاف، الصوماليون 742، والجنسيات الأخرى 1551.