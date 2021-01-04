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الاثنين 4 كانون الثاني 2021 ساعة 10:03

رشق مركبات فلسطينيين بالحجارة جنوب نابلس

رشق مركبات فلسطينيين بالحجارة جنوب نابلس
وقال شهود عيان، إن مجموعة من مستوطني "عيلي" و"شيلو"، تجمهروا على الشارع الرئيسي قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، ورشقوا سيارات المواطنين المارة بالحجارة.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، فيما تجمع عشرات المستوطنين على شارع نابلس قلقيلية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل مفاجئ ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور بكلا الاتجاهين.

وأضاف أن عشرات المستوطنين تجمعوا على شارع نابلس قلقيلية جنوبا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت في الآونة الأخيرة حاجز حوارة مرات متكررة الأمر الذي يؤدي إلى سلوك المواطنين لطرق بديلة غير مؤهلة للوصول إلى أماكن سكناهم في نابلس والمحافظات الشمالية الأخرى.
مصدر : وكالات
رقم : 907931
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