رئيس أركان قطر يبحث العلاقات الثنائية مع مسؤول أمريكي

وقال بيان لوزارة الدفاع القطرية، إن "الغانم" التقى مسؤول الدفاع الأول وملحق وزارة الدفاع الأمريكية لدى قطر العقيد "ديفيد كيسي".



وأوضح البيان، أن اللقاء جاء بمناسبة انتهاء فترة عمل "كيسي" كملحق عسكري في قطر.



وأشار إلى أن اللقاء حضره عدد من الضباط في القوات المسلحة القطرية.



وكانت وزارة الدفاع القطرية، وقّعت الشهر الماضي، اتفاقية تعاون عسكرية مع نظيرتها الأمريكية، تتعلق بالأنشطة البحرية وميناء السفن في الدوحة.



وتعززت في الفترة الأخيرة علاقات التعاون العسكري بين قطر والولايات المتحدة.



وتجسد هذا التعاون في توقيع عديد من الاتفاقيات وفي الزيارات المتبادلة بين المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى في البلدين، والتدريبات المشتركة بين الجيشين.



وتحظى علاقات البلدين في المجال العسكري بتميز، إذ يتمركز نحو 13 ألف جندي أمريكي، أغلبهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" على بعد 30 كم جنوب غربي العاصمة الدوحة.