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الاثنين 4 كانون الثاني 2021 ساعة 10:11

رئيس البرلمان التونسي يتطلع لشراكة اقتصادية مع ليبيا وقطر

رئيس البرلمان التونسي يتطلع لشراكة اقتصادية مع ليبيا وقطر

وفي حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية أمس الأحد، اعتبر الغنوشي، أن "انفراج الوضع في ليبيا الشقيقة سيوفر فرصة مهمة جدا للشراكة الاقتصادية الثلاثية التونسية القطرية الليبية للاستثمار في السلم وإعادة البناء في دولة ليبيا".

وتحضر تونس لإطلاق برنامج اقتصادي كامل لإعادة التعاون مع ليبيا، في وقت تشكو من أزمتي كوفيد-19 وغلق الحدود البرية والجوية لأشهر، اللتين كانتا سببا في متاعب الاقتصاد، فانحسرت المبادلات التجارية مع جارتها ليبيا بنسبة 70% لتحل محلها البضائع التركية والصينية.

ولفت الغنوشي إلى انعقاد الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة المشتركة التونسية القطرية في مارس المقبل، متوقعا أن تركز أعمالها على تجسيد الخط البحري بين البلدين وإزالة كافة العوائق لشراكة حقيقية في مجال النقل الجوي تخدم تونس وقطر وإفريقيا ودعم الشراكة في مجال اليد العاملة المختصة.. وتنمية التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتجاوز بعد عتبة الـ170 مليون دولار.
مصدر : وكالات
رقم : 907936
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