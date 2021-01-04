قيادي فلسطيني: خسارتنا للفريق سليماني لا يمكن وصفها

جاء ذلك في حوار خاص أجرته وكالة أنباء "فارس" مع القيادي الفلسطيني، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد قوة "القدس" الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.



وقال عروق: "لاشك أن خسارتنا للفريق قاسم سليماني لا يمكن وصفها، فلا أحد يستطيع أن يُنكر المهام العظيمة التي كان يؤديها شهيدُ القدس لدعم القضية الفلسطينية على مختلف الصُعد العسكرية، والدبلوماسية، ودعم القدس، وعوائل الشهداء واللاجئين، وشعبنا المحاصر في غزة".



وتابع "الحاج سليماني كان يشرف بنفسه على عمليات دعم وإمداد فصائل المقاومة ومساندتها بكل ما تحتاجه في كافة المجالات، بحيث جعل ذلك العمل على رأس أولوياته".



وأشار عروق إلى أن ثمار ذلك الدعم تجلّت في المعارك التي خاضتها المقاومة في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي، من حيث ارتفاع الجهوزية، والتدريب، والكفاءة، والتطور النوعي من سلاحٍ وعتاد.



ولفت إلى أن الفريق سليماني كان شخصاً وحدوياً، يسعى للم شمل مكونات الأمة في صف واحد لمواجهة الأطماع والمؤامرات الصهيو-أمريكية التي تستهدفها.

وزاد عروق "مخطئ من يظن أن الولايات المتحدة تمكنت من تحقيق هدفها ضد المقاومة بارتكابها لجريمة اغتيال الحاج سليماني".



واستدرك "رغم أن غياب الفريق سليماني مثّل خسارة كبيرة لنا، لكن لابد من القول إن المقاومة الفلسطينية ما زالت قادرةً على مواجهة مشاريع الأعداء، والوقوف ضدها، ولم تضعف".



ولم ينس عروق أن يتوجه بالتحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي على دعمهم اللامحدود لقوى المقاومة، وإسنادهم للقدس وأهلها.