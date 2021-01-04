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الاثنين 4 كانون الثاني 2021 ساعة 11:01

وزارة التعليم العراقية تعلن موعد الانتهاء من التعليم الالكتروني

وزارة التعليم العراقية تعلن موعد الانتهاء من التعليم الالكتروني
ونقلت مصادر صحفية عن المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي قوله، إن "متغيرات الظرف الصحي الحالي استدعت ان تتبنى الوزارة وجامعاتها خلال العام الدراسي الحالي (2020 /2021) خطة وبرنامجا يقوم على آلية التعليم المدمج الذي يغطي متطلبات المواد النظرية عبر المنصات الرقمية"، مؤكدا أن الوزارة ستعتمد نظام التعليم الالكتروني لحين زوال جائحة كورونا..

واضاف العبودي أن "هذا البرنامج يؤمّن مستلزمات الجانب التطبيقي والعملي في التخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلوم"، مشيراً الى ان "اي كلية او معهد لديهم جانب عملي يقتضي حضور الطلبة في المواد الدراسية العملية المختبرية والسريرية، يكون على وفق جداول مرنة تحدد مسارات التناوب الخاصة بمجاميع الطلبة، كما انها تحقق في الوقت نفسه الافادة من الجانب العلمي والعملي، فضلا عن انها ستؤمّن سلامة المنتسبين والطلبة عن طريق تطبيق شروط لجنة الصحة والسلامة الوطنية الخاصة بالجائحة".
مصدر : السومرية
رقم : 907958
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