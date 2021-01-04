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الاثنين 4 كانون الثاني 2021 ساعة 11:05

إيران: نحذر العدو من الإقدام على أي مغامرة

إيران: نحذر العدو من الإقدام على أي مغامرة
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي، "نجدد تحذيرنا لدول المنطقة من الانخراط باي مغامرة تقف خلفها واشنطن، ونحن لا نسعى للتوتر في المنطقة ولن نتردد في الدفاع بقوة عن أمننا".

وأشار في حديثه بشأن قرار الولايات المتحدة على إبقاء حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في الخليج العربي، بذريعة التهديدات الإيرانية، "أكدنا أننا لسنا بصدد إيجاد الصدامات، لكننا سنرد على أي تحرك ضدنا"، مضيفاً "إن أفعال وتحركات وأذى الولايات المتحدة ليست مخفية عن أعيننا، ومؤسساتنا الاستخباراتية والأمنية والعسكرية ترصد وتدرك تمامًا التحركات التي تبدو خفية للولايات المتحدة في المنطقة وفي العراق".

ونبه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "التحركات الأمريكية بالمنطقة مفتعلة وأبلغنا دول الخليج بتوخي الحذر كي لا تقع في شبك أمريكا".

ونفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية، وجود أي نية لدخول بلاده في محادثات مع واشنطن بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية، جاء ذلك رداً على ما ذكره أمس مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن جيك ساليفان، عن دعم الإدارة المقبلة شمول مفاوضات اتفاق إيران النووي، صواريخها الباليستية.

وتابع سعيد خطيب زاده إن "أمريكا اعترفت بسلمية النشاط النووي الإيراني وإن القوة الصاروخية الإيرانية ليست ضمن الاتفاق النووي".
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، إن حاملة الطائرات نيميتز ستبقى في موقعها بمنطقة عمليات القيادة الوسطى الأمريكية، كما أمرت بوقف إعادة الانتشار الروتيني لحاملة الطائرات نيميتز بسبب التهديدات الإيرانية.

 
رقم : 907960
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