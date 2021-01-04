الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 كانون الثاني 2021 ساعة 11:26

مستشار بايدن يدعو إلى التفاوض مع طهران بما ترفضه

مستشار بايدن يدعو إلى التفاوض مع طهران بما ترفضه
وطالما أعلنت طهران ان أي تقاوض بشأن الاتفاق النووي ينبغي أن لا يخرج عن الاتفاق، كما أكدت دوما انها لن تتفاوض مع أحد على قدراتها الصاروخية.

وألمح ساليفان في حوار مع شبكة "سي إن إن" إلى فشل إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في سياساته تجاه ايران وما أسماه بـ "سلوك إيران الخبيثة" في المنطقة وكذلك إبرام صفقة أفضل معها لم تتحقق.

وكرر ساليفان تصريحات ومواقف نتنياهو تجاه البرنامج النوي الايراني وزعم، أن طهران خلال العام الذي مر أصبحت أقرب من الحصول على ترسانة نووية ولم تتوقف عن تصرفاتها المضرة بالمصالح الأمريكية في المنطقة.

وذكر ساليفان بأن بايدن سبق أن تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي في حال عودة إيران من جانبها إلى كامل مسؤولياتها بموجب الصفقة، مشيرا إلى أنه يجب تهيئة أرضية لازمة لاستئناف التفاوض بين واشنطن وطهران.

وأعلن المسؤولون الايرانيون مرارا أن طهران مستعدة لايقاف خطوات خفض الالتزام بالاتفاق النووي حال نفذ الطرف الآخر التزاماته التي وردت في الاتفاق.
رقم : 907973
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
رئيسي: الشهيد سليماني كان قائدا في مكافحة الإرهاب
رئيسي: الشهيد سليماني كان قائدا في مكافحة الإرهاب
4 كانون الثاني 2021
إيران: نحذر العدو من الإقدام على أي مغامرة
إيران: نحذر العدو من الإقدام على أي مغامرة
4 كانون الثاني 2021
حزب الله يقيم معرضاً فنياً للشهيد سليماني
حزب الله يقيم معرضاً فنياً للشهيد سليماني
4 كانون الثاني 2021
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة
4 كانون الثاني 2021
الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة
الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة
4 كانون الثاني 2021
ذكرى إستشهاد قادة النصر.. ورسائل مليونية بغداد
ذكرى إستشهاد قادة النصر.. ورسائل مليونية بغداد
4 كانون الثاني 2021
السيد نصر الله: لبنان قوي بفضل هذه المقاومة
السيد نصر الله: لبنان قوي بفضل هذه المقاومة
4 كانون الثاني 2021
السيد الخامنئي: المهندس وسليماني رفيقان للأبد
السيد الخامنئي: المهندس وسليماني رفيقان للأبد
3 كانون الثاني 2021
قبل ساعة من اول ذكرى للعروج الملكوتي
قبل ساعة من اول ذكرى للعروج الملكوتي
بقلم احمد الاسدي ـ المتحدث باسم تحالف الفتح في البرلمان والأمين العام لحركة جند الإمام المقاومة
3 كانون الثاني 2021
بالفيديو.. حشود غاضبة ضد الوجود الأمريكي في وسط بغداد
بالفيديو.. حشود غاضبة ضد الوجود الأمريكي في وسط بغداد
3 كانون الثاني 2021
الأمين العام لكتائب حزب الله العراق: سنكون ألف سليماني والمهندس
الأمين العام لكتائب حزب الله العراق: سنكون ألف سليماني والمهندس
3 كانون الثاني 2021
الفياض يصف ترامب بـ"الخسيس" بسبب اغتيال قادة النصر
الفياض يصف ترامب بـ"الخسيس" بسبب اغتيال قادة النصر
3 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة
ذكرى إستشهاد قادة النصر.. ورسائل مليونية بغداد
قبل ساعة من اول ذكرى للعروج الملكوتي