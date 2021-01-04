الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 كانون الثاني 2021 ساعة 12:38

لبنان: لجنة كورونا تعقد اليوم اجتماعا لمناقشة إعادة فرض الإغلاق العام

لبنان: لجنة كورونا تعقد اليوم اجتماعا لمناقشة إعادة فرض الإغلاق العام


واوضح الابيض في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "في الآونة الأخيرة، تجاوز الارتفاع في أعداد حالات الكورونا الزيادة في اعداد أسرة العناية. قد يؤدي التلويح بخفض التصنيف وتسمية ​المستشفيات الخاصة​ المتخلفة عن استقبال الحالات إلى تجهيز المزيد من الاسرة، لكن ما قد يساعد أيضًا هو دفع المستحقات وحل مشكلة النقص في ​المستلزمات الطبية​".

وأكّد الأبيض أنّنا بحاجة ماسة إلى المناعة المتأتية من تلقي اللقاح، الا أنّ هناك مشكلتين تمثلان تحديًا في جميع أنحاء ​العالم​. لم تجر عملية طرح اللقاح كما هو مخطط لها في العديد من البلدان مما ادى الى تأخر الحملات. أيضًا، كان الاقبال على تلقي اللقاح أقل من المتوقع، حتى بين عاملي الرعاية الصحية. ولفت إلى أنّ التجارب السابقة علمت العالم ان الدخول في الإغلاق العام أسهل بكثير من الخروج منه، وقد يصبح هذا أكثر صعوبة في حال حصول انتشار سريع للطفرة ​الجديدة​، وخصوصًا بين المرضى الأصغر سنًا. متى وكيف سيتم إعادة فتح ​الاقتصاد​ و​المدارس​؟ ستكون هذه اسئلة صعبة، ولكنها ضرورية.

اضاف الأبيض: "اخيرا، من المهم التخطيط لجميع هذه القضايا الثلاث وتنفيذ الخطط بشكل جيد إذا أردنا الوصول الى النتائج المرجوة، وهذا ما يصلي لاجله كل من المرضى، وعاملو الرعاية الصحية المنهكين، وان يصرف الله عن ​لبنان​ اللامسؤولية والاستهتار اللذين اوديا به الى هذا الوضع الصعب. آمين".

ومن جهة اخرى أشار نقيب الأطباء ​شرف أبو شرف​ إلى انه "لا شك أن ​الوضع الاقتصادي​ صعب لكن الوضع الصحي اولوية"، لافتاً إلى اننا "وصلنا للنقطة الأخيرة، حيث استفدنا من المرحلة السابقة والأشهر الكثيرة التي مررنا بها والتي ساعدتنا على التحضر في المستشفيات للاهتمام بالمرضى، لكن في الفترة الأخيرة الأعداد زادت بكثرة وبسرعة والمستشفيات لم تعد تستوعب، وحوالي 95% منها باتت ممتلئة، والكميات محدودة، ولا يمكننا خلق أسرة جديدة بسهولة لأن ذلك يتطلب اموال واطباء".

ولفت أبو شرف، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "لا شك أنه كان هناك الكثير من العمل في الفترة السابقة بالتنسيق مع ​نقابة الأطباء​ ​وزارة الصحة​ ومنطمة الصحة العالمية و​الصليب الأحمر الدولي​ لنتمكن من مواجهة المعركة التي نحن امامها، ولكن مسؤولبية المواطن هي بقدر مسؤولية الدولة، ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تقوم بشيء من دون أن يتم التجاوب معها".

كما شدد على أن "ما نطلبه إقفال تام لتخفيف الضغط عن المستشفيات والطاقم الطبي لنتمكن من "اخد نفس"، ونحاول الحد من العدد كي لا يكون هناك ضغط على المستشفيات، ونعمل سويا على زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات التي لم تفتح بعد قسم ​كورونا​ وتعمل على ذلك"، مؤكداً أن "كل الجهات يجب ان تتعاون لتمرير المرحلة بأقل ضرر".
رقم : 907985
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
رئيسي: الشهيد سليماني كان قائدا في مكافحة الإرهاب
رئيسي: الشهيد سليماني كان قائدا في مكافحة الإرهاب
4 كانون الثاني 2021
إيران: نحذر العدو من الإقدام على أي مغامرة
إيران: نحذر العدو من الإقدام على أي مغامرة
4 كانون الثاني 2021
حزب الله يقيم معرضاً فنياً للشهيد سليماني
حزب الله يقيم معرضاً فنياً للشهيد سليماني
4 كانون الثاني 2021
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة
4 كانون الثاني 2021
الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة
الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة
4 كانون الثاني 2021
ذكرى إستشهاد قادة النصر.. ورسائل مليونية بغداد
ذكرى إستشهاد قادة النصر.. ورسائل مليونية بغداد
4 كانون الثاني 2021
السيد نصر الله: لبنان قوي بفضل هذه المقاومة
السيد نصر الله: لبنان قوي بفضل هذه المقاومة
4 كانون الثاني 2021
السيد الخامنئي: المهندس وسليماني رفيقان للأبد
السيد الخامنئي: المهندس وسليماني رفيقان للأبد
3 كانون الثاني 2021
قبل ساعة من اول ذكرى للعروج الملكوتي
قبل ساعة من اول ذكرى للعروج الملكوتي
بقلم احمد الاسدي ـ المتحدث باسم تحالف الفتح في البرلمان والأمين العام لحركة جند الإمام المقاومة
3 كانون الثاني 2021
بالفيديو.. حشود غاضبة ضد الوجود الأمريكي في وسط بغداد
بالفيديو.. حشود غاضبة ضد الوجود الأمريكي في وسط بغداد
3 كانون الثاني 2021
الأمين العام لكتائب حزب الله العراق: سنكون ألف سليماني والمهندس
الأمين العام لكتائب حزب الله العراق: سنكون ألف سليماني والمهندس
3 كانون الثاني 2021
الفياض يصف ترامب بـ"الخسيس" بسبب اغتيال قادة النصر
الفياض يصف ترامب بـ"الخسيس" بسبب اغتيال قادة النصر
3 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة
ذكرى إستشهاد قادة النصر.. ورسائل مليونية بغداد
قبل ساعة من اول ذكرى للعروج الملكوتي