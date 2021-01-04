إحتياطات النفط الايراني بالخليج الفارسي تلامس 10 مليارات برميل

وأوضح "علي خواجوي" في تصريح اليوم الاثنين، أن وبحسب دراسات حديثة أجريت على 4 حقول نفط ايرانية بالخليج الفارسي، فان الاحتياطات في المكامن إزدادت بواقع 724 مليون برميل عن الدراسات السابقة وارتفعت من نحو 9.1 مليار الى 9.9 مليار برميل.



وأشار أن الدراسات التي أجراها خبراء شركة الجرف القاري بالتعاون مع الشركات الاستشارية المحلية استغرقت 9 شهور، وعلى ضوء ذلك فان الاجمالي المقدر لحجم النفط القابل للاستخلاص في الحقول الاربعة ( هنديجان – بهركانسر- أبوذر – نوروز) إزداد 217 مليون الى أكثر من 3.2 مليار برميل، حيث إن وباحتساب سعر 45 دولارا للبرميل ، فان قيمة الموارد القابلة للاستخلاص بالجرف القاري زادت نحو 10 مليارات دولار.