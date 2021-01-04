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الاثنين 4 كانون الثاني 2021 ساعة 13:17

الطقس في لبنان غائم مع استقرار في الحرارة

الطقس في لبنان غائم مع استقرار في الحرارة
وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر في الايام المقبلة.

– المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل.

الاربعاء: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الساحلية.

الخميس: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتقاع طفيف في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 11الى 22 درجة، فوق الجبال من 10الى 17 درجة، في تلداخل من 5 الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: متقلبة، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.
– الانقشاع: متوسط اجمالا.
رقم : 908002
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