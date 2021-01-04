الطقس في لبنان غائم مع استقرار في الحرارة

وجاء في النشرة الاتي:



– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر في الايام المقبلة.



– المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.



– الطقس المتوقع في لبنان:



الاثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.



الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل.



الاربعاء: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الساحلية.



الخميس: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتقاع طفيف في درجات الحرارة.



– الحرارة على الساحل من 11الى 22 درجة، فوق الجبال من 10الى 17 درجة، في تلداخل من 5 الى 20 درجة.



– الرياح السطحية: متقلبة، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا.