القطان في ذكرى سليماني والمهندس: للبقاء على النهج المقاوم والممانع

أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" أحمد القطان، خلال تصريح له في مقر الجمعية بر الياس تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد فيلق القدس في "الحرس الثوري الإيراني" قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق أبو مهدي المهندس، "وجوب حفظ وصايا هذين القائدين العظيمين في الثبات على منهج المقاومة وأن نكون مع المجاهدين في كل بقاع الأرض، ولا سيما في فلسطين التي كانت في وجدان القائدين".



وشدد على أن "فلسطين كانت وستبقى في وجدان كل الأحرار على امتداد العالم"، مؤكدا "البقاء على هذا النهج المقاوم والممانع للعدو الصهيو-أميركي والعدو التكفيري، بل كل عدو يهدد أمن واستقرار بلداننا في كل العالم".



وختم: "نحن نقول لكل العالم أن استشهاد القائد سليماني وأبو مهدي المهندس لن يزيد خط الممانعة والمقاومة إلا قوة وصلابة في مواجهة العدو الصهيو-أميركي والعدو التكفيري في كل مكان".