تغيير أسماء 8 مدارس بمحافظة المهرة اليمنية الى مسميات سعودية

كما كشفت وثيقة صادرة عن مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة الواقعة شرقي اليمن، عن مساعي لما يسمى لبرنامج السعودي لتغيير اسماء ثمان مدارس بمسميات اماراتية - سعودية.



واوضحت الوثيقة عن تغيير المسميات القديمة الى مسميات جديدة كمدارس الدمام والرياض وابها والطائف ومكة.



ونددت لجنة الاعتصام السلمي لأبناء محافظة المهرة هذه التسميات المفروضة من البرنامج السعودي كونها تكشف عن اجندات احتلالية وتستهدف الهوية اليمنية في التعامل مع المهرة وكأنها محافظة سعودية.



واكدت اللجنة انها مستعدة لاستئناف انشطتها الاحتجاجية المطالبة باخراج قوات الاحتلال السعودي من المحافظة والدفاع عن السيادة الوطنية.



