بن حبتور: تحالف العدوان يعمل على إسقاط الدولة اليمنية

وقال بن حبتور في كلمة له خلال اللقاء التشاوري للوقوف أمام التقدم المحرز في خطط الرؤية الوطنية لعامي 2019م -2020م، قال إن تحالف العدوان عمل منذ اللحظة الأولى على إسقاط الدولة اليمنية.



وأضاف الأحداث تؤكد أن عملاء العدوان من المرتزقة غير مؤتمنين على اليمن أو دماء اليمنيين ومصالحهم وثروات البلد.



وأكد أن تحالف العدوان خسر كل رهاناته العسكرية في اليمن، مشددا على أننا معنيون بتحصين الجبهة الداخلية من الاختراقات.



وفي السياق جدد رئيس حكومة الإنقاذ التأكيد على أننا معنيون من خلال الرؤية الوطنية بأن نصوب ونضبط الأداء الحكومي وفقا للدستور والقانون.



وشدد على الحرص على صون دماء الشهداء والتضحيات الكبيرة للشعب اليمني ببناء الدولة القوية وتقويم الاعوجاج الإداري.