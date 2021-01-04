عشرات المستوطنين والجنود الصهاينة يدنسون باحات الأقصى المبارك

وذكرت مصادر فلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة.



وأضافت بأن جنود العدو اقتحموا مصلى باب الرحمة دون مراعاة حرمة المسجد وتجولوا في مرافقه.



وتتعرض المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى ومنطقة مصلى باب الرحمة لاستهداف ممنهج من قبل الاحتلال ومستوطنيه، حيث تؤّمن قوات العدو الاقتحامات اليومية للمستوطنين للمنطقة الشرقية بالتزامن مع إفراغه من المصلين والمرابطين.



وينفذ المستوطنون الصهاينة يوميا اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.



