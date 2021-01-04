من فاطمة عماد مغنية إلى قاسم سليماني: رجل من خارج هذا الزمان

الحاج قاسم، قلتُ. استغربَت وسألتني عن السبب. السبب يا عمو هو أنك لم تكن والدي الذي أنجبني ولم تكن مضطراً إلى أن تكون بمثابة أب لولدين وبنت، بكل ما تحمله كلمة الأبوة من معاني ومسؤوليات. ما شهدته وما عايشته أنا مع المقاومين الذين عرفتهم أن ما لا يملكونه هو الوقت. لا وقت لدى الأبطال حتى ليمارسوا أبوّتهم. لقد قضيت شبابي في حالة انتظار. أنتظر أبي ليرجع دائماً إما من جلسة إما أنتظر انتهاء حرب أو تأهب أو أنتظر وقتاً لم يكن يوماً ملكاً له أو لي، بل كان ملكاً لأمة.



لكن أنت يا حاج قاسم عدت إلي، سرقت وقتاً لطيفاً مقدساً من الخط الزمني للأبطال، وهبتني ما لم يستطع عماد أو لم يسعفه عمره أن يهبني إياه من دلال وبنوّة وأبوّة. كل ما لم أطلبه من عماد طلبته منك، وكل ما لم يتسنّ لي أن أقوله لعماد قلته لك؛ طلبات الأبناء البسيطة، والسخيفة غالباً.



لقد كنت موجوداً دائماً عندما توقعتك وعندما لم أتوقعك. من الطبيعي منك، أنت القائد قاسم سليماني، أن تزور بيتنا في ذكرى عماد وتسأل عن أحوالنا. لكن ليس من الطبيعي أن تزور بيتنا كلما أتيت إلى لبنان، ولا من المتوقع أن تقصدنا في المستشفى حين نمرض، وبالطبع ليس من المتوقع أنني كلما خطر على بالي أن أسمع صوتك، أتصل بك وكأنك صديقي الذي يملك كل الوقت ليبادلني الصداقة ويرد على اتصالاتي فوراً ومن دون وساطة ولا انتظار، لأسمع دائماً ما أحبه «سلام عمو». أنا لن أسأل اليوم كيف كنت تجد وقتاً لجهادك ولنصرة المظلوم والحروب التي أعززتنا ونصرتنا بها، مع أن هذا كان ليكفيني جداً.



لكني أسأل، ومن البديهي أن أفعل، كيف كنت تجد وقتاً لتجيب أنت دائماً على اتصالي وتسرق لي زمناً خاصاً بي عنوانه "سلام عمو، كيف حال ابنتنا؟». وكنت تحرص على أن تصل حصتي من العسل الذي كنت أنت تعدّه بنفسك سنوياً. وتنبّهني، وتوبّخني إذا اقتضى الأمر، وتقول بعدها «ألستُ والداً؟ هذا ما يفعله الوالد».



أعرف أن كثراً يتمنون لو كانوا مكاني. ولكني اليوم أقول لكم إن فقد شخص مثل قاسم سليماني هو أصعب ما يمكن أن يمرّ به أحد، لعله كخروج الروح من الجسد.



وهذا الألم كله، وأنا لست ابنته من لحمه ودمه. أعان الله قلبكم يا زينب ونرجس وفاطمة، عائلتي الثانية. ماذا يمكن أن أقدم لكم وفاءً للحب والحنان والإنسانية والرجولة والبطولة والنصر والجمال والدين وكل ما في هذه الدنيا من معانٍ وقيمٍ محمدية أثبتها والدكم بالفعل.



أنا أؤمن بأن أمثال الحاج قاسم يختارون هم متى يُسلِمون الروح. ولقد أخبرته بهذا قبل أشهر من استشهاده. أخبرته بإحساسي بأنه قرر الرحيل، ورجوته أن يمهلني وقتاً إضافياً لعلي أستطيع أن أنظر إليه بتمعنٍ أكثر، أو أن أرتوي منه أكثر... أن أسبق الزمن، أن أستزيد من حنانه وجماله، أن أحسَ ولو ليوم إضافي بأن الله نظر إليّ نظرة خاصة بعدما فقدت عماد، تجلّت بـ«عمو».



لن أختم بعبارة «مرّ عام»، فمعك لا أعوام ولا أزمان، أنت باختصار رجل من خارج هذا الزمان.