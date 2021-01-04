فلسطين تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر

وأكدّ البطش في كلمته خلال المهرجان الثقافي الوطني لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سليماني، أن الشهيد " اهتم بالمقاتل وحاجاته التدريبية وبأدق التفاصيل".



وأوضح أن الشهيد سليماني "ساهم في تنظيم الهياكل والتشكيلات العسكرية على امتداد قطاع غزة من كل الفصائل، فخرج المئات بل الآلاف من المجاهدين لتلقّي التدريب على كل فنون القتال واختصاصاتها، وعاد الجميع بعلمٍ جديد ومهارة قتالية أفضل".



وأضاف: "لا يلتفت إلى الخلف فلم يبخل في تقديم ما تحتاج إليه ميادين القتال على ارض فلسطين من الطلقة إلى البندقية إلى المدفع و بكل الأنواع المتاحة".



وأكدّ أن كل " ما كان يفعله الفريق سليماني لصالح فلسطين كان ينسجم مع كون فلسطين قضية الامة المركزية فترجم شعارات الثورة في ايران الى فعل على الارض بدعم المقاومة فى فلسطين وتزويدها بالسلاح".



وتابع البطش: " سليماني صاحب مشروع وهو قاسم مشترك بين مختلف الشركاء بمحور المقاومة وتجاوز بذلك اختلاف اللغات والمذاهب والعرقيات والايدولوجيات".



وشددّ على أن "استشهاد القائد لا يعني موت المشروع فالشهيد يحيي الملايين واستهداف القادة الشهداء يدلل على صوابية النهج واستقامة المسار وجدية المعركة والامثلة كثيرة على سيرورة المقاومة في فلسطين ولبنان".



وذكر أن " وحدة الجبهات كانت هدفا للحج قاسم واخوانه من قادة المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وغيرها من الساحات واغتيال الحج قاسم تم لمنع وحدة الجبهات ووحدة المعركة ضد الكيان الصهيوني".



وأكدّ أن القائد أذل "امريكا بالتصدي لمشروعها في المنطقة واذلوها أيضا بعد استشهادهم عندما دمرت صواريخ الحج قاسم قاعدة عين الاسد حيث ولأول مرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تقصف القواعد الامريكية علنا وكسر هيبتها على طريق إخراجها من المنطقة".



ودعا البطش "قادة جيوش الامة الى الاقتداء بالفريق سليماني فلو ان كل جيش عربي شكل لواء عسكري من اجل دعم القضية ومقاومتها اسوة بايران لتغير شكل الصراع مع العدو الصهيوني".



وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي: " فلسطين مهما تخلى عنها البعض ستبقى قضية الامة وسببا لوحدة الامة وتحديد عدوها من حليفها".



وشددّ على أن "وحدة المعركة ووحدة العدو تفرض على الجميع استكمال اهم خطوة فيه وهي وحدة المعركة وتقاطع البنادق بين مكونات محور المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني ومشروع تصفية القضية الفلسطينية".



وذكر البطش أن "إسرائيل هي شريكة بالجريمة ويجب ان تدفع ثمن ذلك"، مشيرا إلى أن هذا العدو المدعوم من قوى الاستكبار وعلى راسهم أمريكا يستهدفنا جميعا كامة وهذا بدوره يدفعنا نحو وحدة العمل المقاوم للمشروع الاستكباري.



وبدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار أن "الشهيد قاسم سليماني استشهد في العراق لأنه يؤمن أن أرض المسلمين لا تحدها حدود، وآمن بالثوابت الإسلامية الراسخة، ومن اجل الحفاظ عليها قدم روحه من اجل القدس.



وقال الزهار في كلمة عوائل الشهداء خلال مهرجان "شهيد القدس" في ذكرى شهادة قادة النصر، قاسم سليماني وابو مهدي المهندس اقيم اليوم الاثنين في غزة: " يا قاسم، دونالد ترامب هو من قتلك هو الذي لفظه شعبه، واهانه وحقره، فطردوه شرد طردة، الذي قتلك هو الذي نهب أموال العرب الأغبياء.



واوضح الزهار، أنَّ الشهيد الفريق سليماني لم يكن يميز في دعم دولته بين أصحاب المذاهب في الإسلام، مشيراً إلى أن سليماني كان أول من دعم حكومة المقاومة في غزة بالمال؛ لدفع الرواتب وإعانة الأسر الفقيرة وعوائل الشهداء.



وأشار إلى أنَّ الفريق سليماني استشهد في العراق لأنه يؤمن أن أرض المسمين لا تحدها حدود، ولا تمنع تواصلها سدود، وقدم العطاء الكبير للمبعدين الفلسطينيين المقاومين في مرج الزهور.



وقال الزهار: "الشهيد سليماني حمل سلاحه إلى ما أمكنه من الأرض الإسلامية حتى قضى فيها، كانت العراق هي وطنه يجاهد فيه للتخلص من مجرمي كل عصر من الصهاينة الأمريكان، والصهاينة اليهود، والصهاينة العرب الذين باعوا أرض إسلامية".



وأضاف: "لقد جسدت روح الشهيد قاسم، كما جسدت كل أرواح الشهداء من أجل فلسطين في الماضي والحاضر هذه المعاني الإنسانية الإسلامية الخالدة، فحملنا نحن رجال المقاومة في فلسطين، وفي كل أرض إسلامية عقيدتنا في قلوبنا خالصة من كل زيف، وحملتها أرواح شهدائنا بكل إباء وشمم، وجسدتها سواعد المقاومة التي تقبض على سلاح التحرير من هذه الفصائل الباسلة ومن الشعوب، وتحملنا مقدساتنا على الأرض الإسلامية مسؤولية تحريرها".



وتابع: "نحن وشرفاء أمتنا من أمثال الشهيد قاسم سليماني والشهيد أحمد ياسين والشهيد فتحي الشقاقي وكوكبة من الشهداء الذين رحلوا وتركوا لنا إرثاً من الجهاد والعطاء والتضحيات، التي لا يمكن أن نفرط في جزء منها".



وبيَّن أنَّ الفريق سليماني قتل على يد أعتى المجرمين، قائلاً: " الذي قتله صهيوني مسيحي، وعدو لله ولرسوله، وعدو للإسلام والمسلمين وموالي لليهود، وعدو لشعبه وللسلام العالمي".



وزاد الزهار: "في ذكرى استشهاد الحج قاسم سليماني مؤسس وقائد فيلق القدس نجتمع اليوم كما في كل يوم لنجدد عهدنا ان يتحقق أمل ورجاء الشهيد صاحب الذكرى، أمل وشهداء فلسطين وكل أرض إسلامية أمنوا بوعد الآخرة في دورة حضارية إنسانية جديدة ومتجددة".



وقال ممتدحاً القائد سليماني "الشهيد الحاج قاسم سليماني، رجل من الرجال الذين آمنوا بالثوابت الإسلامية الراسخة، ومن أجل الحفاظ عليها قدم روحه من أجل القدس".



وأضاف: "قل لي من قتلك يا قاسم سليماني.. أقل لك من أنت، قتلك يا قاسم، دونالد ترامب، الذي لفظه شعبه، واهانه وحقره، فطردوه شرد طردة، الذي قتلك هو الذي نهب أموال العرب الأغبياء، وحاصر الفقراء، واذل أعناق الملوك والرؤساء، وأنكر حقيقة الوباء فأصابه الله به".



وقالت حركة فتح الانتفاضة الفلسطينية في تصريح صحفي أن الشهيد قاسم سليماني كان له دورٌ كبيرٌ في دعم المقاومة الفلسطينية وخاصة في غزة.



وقالت فتح الانتفاضة في الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما أن "الشهيد قاسم سليماني كان له دور كبير في دعم المقاومة الفلسطينية وخاصة في غزة، التي تحولت إلى مدينة أخرى تحت الأرض، ان إلى الدعم اللوجستي الذي كان هاجساً لدى الحاج قاسم سليماني".



وأضافت كذلك الأمر بالنسبة لسورية والعراق الذي استطاع أن يدحر الإرهاب الداعشي وأن يحرر تلك الأرض من العصابات الإرهابية المدعومة من معظم دول العالم، حيث وقف إلى جانب المقاومة اللبنانية واستطاع أن يصمد إلى جانب إخوانه في حزب الله في حرب تموز 2006.



وصرحت حركة فتح "لذلك يمكن القول بأن المقاومة والكفاح المسلح هو الذي يحرر الأرض وهذا ما نعاهد به الشهيدين سليماني والمهندس، وسنبقى سائرين على ذات الطريق الشهادة أو النصر".